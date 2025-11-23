Johannes Holopaisen isä jännittää reitensä TTK-finaalin kynnyksellä reväyttäneen poikansa puolesta.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kauden finaalilähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. Paikalle suoraan lähetykseen saapui Johannes Holopaisen isä entinen urheilutoimittaja ja selostaja Juha Matti Holopainen.

Johannes loukkasi jalkansa aikaisemmin tänään sunnuntaina kameraharjoituksissa. Hän kertoi takareitensä revähtäneen.

– Isää ei muuten jännittäisi ollenkaan, mutta kun takareisi just tänään revähti. Se tuo oman jännityksen. Täällä on niin upeat fysioterapeutit ja lääkäritutkimukset on tehty, että näyttää siltä, että hammasta purren ja kaikki tehdään, Johannes tanssii. Se on hänellekin tärkeää, että hän pystyy sen tekemään, Juha Matti sanoo.

Hän kertoo olleensa levollisin mielin muuten Johanneksen tanssien suhteen.