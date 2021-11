TTK-tuomari Jukka Haapalainen analysoi finaalin kolmikkoa: "Alusta lähtien on ollut selvää, että varmaan nämä parit sinne saattaisivat päästä"

– Alusta lähtien on ollut selvää, että varmaan nämä parit sinne saattaisivat päästä, niinhän se toteutui. Koko kauden hyvin esiintyneet kolme paria ovat mukana tänään, hän kuvailee.

Tuomareilla on viimeisessä lähetyksessä hiukan erilainen rooli, kuin muissa jaksoissa, sillä katsojat päättävät voittajan.

– Me ollaan varmaan enemmänkin sellaisia kansanvalistajia, niin kuin aina. Me tietenkin tuodaan siihen meidän oma näkemyksemme, mitä näemme tansseissa. Tuodaan mielipidettä, joka perustuu tietämykseen, näkemykseen ja kokemukseen, mitä meillä on. Mutta kansahan lopulta päättää, Haapalainen sanoo.