Tässä ovat Erikoisjoukot-osallistujat – mukana TTK-tähti

Erikoisjoukot-ohjelman kilpailijat paljastettiin.

Erikoisjoukot-ohjelmaa kuvaillaan Suomen televisiohistorian rankimmaksi realityksi, jossa 17 kokelasta osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille.

Mukana sarjan kolmannella kaudella ovat: Sohvaperunoista tuttu Michael Ntima, Biisonimafiasta tuttu Janne Kaperi, tanssinopettaja Ansku Bergström, personal trainer Jessica Reiman, kuntovalmentaja Kerttu Rissanen, näyttelijä Eino Heiskanen, hyvinvointivalmentaja Mira Ahola, luontokuvaaja Ömer Acar, mainostoimistoyrittäjä Viljami Harjuniemi, näyttelijä Riku Nieminen, kansanedustaja Ville Kaunisto, tubevideoistaan tuttu Daniel Ahola, tuottaja Jasmine Pajari, ex-painija Rami Hietaniemi, podcast-juontaja Hanna Tikander, Miss Suomi Paula Joukanen ja personal trainer Jari Sorsa.

Kouluttajat ovat aiemmilta kausilta tuttuja entisiä eliittisotilaita, joilla on kokemusta erikoisjoukko-operaatioista muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa. Pääkouluttajana toimii Janne Lehtonen, rinnallaan kouluttajat Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö.



Tällä kaudella mukana on myös uusi käänne, joka paljastaa kouluttajille uusia puolia kokelaista.

KOKELAS 1

Michael Ntima, 32, yrittäjä

Michael Ntima tunnetaan televisio-ohjelmista Sohvaperunat ja Farmi Suomi. Yrittäjänä hän on toiminut muun muassa vakuutus- ja media-alalla.

Juoksemista harrastavan Michaelin vahvuuksia ovat kestävyys ja hyvä yleiskunto, mutta heikkoudet tulevat vastaan vedessä ja heikossa uimataidossa. Kokelaan numero 1 pahin pelko onkin hukkuminen. Jalkapalloakin harrastanut Michael kokee olevansa henkisesti vahva, eikä hän omien sanojensa mukaan tule leirillä murtumaan helposti.

Sotilaskeittäjänä armeijan suorittanut Michael on haastanut itseään muun muassa juoksemalla vähintään viisi kilometriä päivässä 200 päivän ajan. Helsingissä asuvan Michaelin vankka tavoite on suorittaa kurssi loppuun saakka.

KOKELAS 2

Janne Kaperi, 41, yrittäjä

Punkaharjulainen Janne Kaperi on tunnettu stunt- ja komediaryhmä Biisonimafiasta, jossa hän toimii nykyisin tuottajana.

Hurjapääksi tunnustautuva ja lukuisia stuntteja suorittanut Janne harrastaa muun muassa laskuvarjohyppyä ja sukellusta. Perusluonteeltaan Janne kuvailee kuitenkin olevansa hiljainen ja harkitseva.

16 vuotta kestäneen elokuvaprojektin jälkeen tuuliajolle ajautunut Janne lähtee leirille etsimään elämälleen uutta suuntaa. Lisäksi tavoitteena on löytää vuosien saatossa kadonnut itseluottamus. Kylmästä nauttiva kokelas numero 2 ei pelkää ahtautta, pimeyttä, tai korkeutta. Omat haasteensa fyysisiin tehtäviin tuovat kuitenkin yhteensä 11 kertaa leikatut polvet. Leirillä Janne toivoo saavansa myös lomaa kuormittavasta arjen ajatustyöstä.

KOKELAS 3

Ansku Bergström, 39, tanssinopettaja

Ansku Bergström, 39, on julkisuudesta tunnettu tanssinopettaja. Nuorena Ansku haaveili armeijaan menosta, mutta kilpatanssiura maajoukkueessa meni maanpuolustushaaveiden edelle.

Tanssin ohella kokelas numero 3 harrastaa aktiivisesti myös muuta liikuntaa. Kaksi maratonia juossut Ansku treenaa muun muassa triathlonia varten. Työkseen muita ohjeistava ja valmentava tanssinopettaja pitää ajatuksesta, että pääsee vaihteeksi itse ottamaan muilta käskyjä vastaan.

Leirissä Anskua kiehtoo itsensä haastaminen, eivätkä leirin fyysiset tehtävät herätä hänessä pelkoa. Ahtaanpaikankammosta kärsivä Ansku hakeutuu hississä ollessaan oven läheisyyteen, mutta aikoo leirillä psyykata itsensä kestämään myös henkisesti vaikeita tilanteita.

KOKELAS 4

Jessica Reiman, 38, personal trainer

Jessica Reiman on sosiaalisesta mediasta tunnettu hyvinvointivalmentaja ja personal trainer. Armeijan käynyt Jessica on sotilasarvoltaan reservin luutnantti.

Kovaan harjoitteluun tottunut Jessica on saanut lihasvoimaa jo geeniperintönä, sillä hänen molemmat vanhempansa ovat kehonrakentajia. Kokelas numero 4 on rauhallinen ja itsevarma, ja sotilaalliset toimintatavat ovat hänelle tuttuja. Sotilasura pysyi pitkään Jessicalle yhtenä varteenotettavana uravaihtoehtona.

Johtajuutta tarpeen vaatiessa ottava Jessica kokee olevansa valmis leirin läpäisemiseen niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin puolella.

KOKELAS 5

Kerttu Rissanen, 28, kuntovalmentaja

Kerttu Rissanen on tullut tutuksi näyttelijänä Salatut elämät -sarjasta. Nykyisin hän työskentelee yrittäjänä ja valmentajana liikunta-alalla.

Kerttu elää säännöllistä elämää liikunnan, unen ja ravinnon säännöillä. Hän treenaa paljon ja kovaa, ja on ajautunut aikoinaan ylikuntotilaan. Kertun mukaan leirillä haasteeksi voi koitua henkinen kestävyys ja suunnistustaidot, mutta fyysisen kunnon hän uskoo riittävän pitkälle. Omien sanojensa mukaan Kerttu vihaa erityisesti kylmyyttä ja kylmää vettä. Luonteeltaan kokelas numero 5 on herkkä ja empaattinen. Kerttu ei pidä siitä, että hänelle huudetaan.

Kerttua pelottaa ajatus siitä, että hän jäisi ryhmässä ulkopuoliseksi. Ryhmässä Kerttu ottaa mieluummin sovittelijan, kun johtajan roolin, mutta on aina valmis kannustamaan muita ryhmän jäseniä.

KOKELAS 6

Eino Heiskanen, 37, näyttelijä

Näyttelijä Eino Heiskanen tunnetaan muun muassa elokuvista Tuntematon sotilas ja Lunastajat, sekä tv-sarjoista Syke ja Putous.

Harrastuspohjaa Einolla löytyy esimerkiksi telinevoimistelusta, judosta, maastopyöräilystä ja joogasta. Kokelas numero 6 ottaa mieluummin vastaan huonoa palautetta, kun ei palautetta ollenkaan. Einoa ahdistaa ajatus hukkumisen tunteesta tai esimerkiksi ahtaassa putkessa sukeltamisesta, mutta varsinaisia fobioita hänellä ei ole.

Armeijassa ryhmänjohtajakoulutuksen saanut Eino ottaa luontaisesti johtajan roolin. Vapaa-ajallaan Eino pelaa sotastrategiapelejä, ulkoilee ja viettää aikaa luonnossa.

Heikkoudekseen Eino mainitsee sen, ettei hän välttämättä kuuntele tehtävänantoja tarpeeksi tarkasti. Aikuisiällä todetun ADHD:n hän sanoo vaikuttavan kaikkeen. Idearikas Eino suuntaa leirille tavoitteenaan suorittaa kurssi loppuun saakka.

KOKELAS 7

Mira Ahola, 30, hyvinvointivalmentaja

Mira Ahola on tullut tunnetuksi Temptation Island Suomi -sarjasta. Nykyisin Mira tunnetaan myös sosiaalisen median vaikuttajana, ja hän työskentelee hyvinvointivalmentajana.

Mira on vuoden 2023 body fitnessin maailmanmestari, joten kova fyysinen rääkki on hänelle tuttua. Luonteeltaan Mira on iloinen, puhelias ja emotionaalinen, sekä kova säheltämään. Nettikiusaaminen reality-ohjelmaan osallistumisen jälkeen ajoi Miran masennukseen ja häpeään. Leiriltä hän haluaa itsensä haastamisen lisäksi saada myös viimeisen silauksen kovia kolhuja kärsineelle itseluottamukselleen.

Lähes pelkästään ulkonäkösyistä aiemmin treenannut Mira haluaa kurssilla ulosmitata omaa fyysistä ja henkistä kykyään, sekä näyttää itsestään myös vakavamman, asennetta huokuvan puolen.

KOKELAS 8

Ömer Acar, 35, luontokuvaaja

Yksityishammaslääkärinä työskentelevä kouvolalainen Ömer Acar tunnetaan intohimoisena luontokuvaajana, joka on kuvannut muun muassa karhuja, susia ja jääkarhuja.

Ömer on viime vuosina tehnyt ison elämäntaparemontin, jonka aikana hän on pudottanut painoaan 30 kiloa ja treenannut itsensä kovaan kuntoon. Ömer harrastaa kahvakuulailua, padelia, sekä juoksua. Treenaamiseen kuluu viikoittain jopa 10-14 tuntia.

Ryhmässä kokelas numero 8 ottaa helposti johtajan roolin, ja johtajana hän on tehokas ja määrätietoinen. Omat mielipiteensä hän sanoo mielellään ääneen. Ömerin tavoitteena on läpäistä kurssi, eikä hän näe itseään luovuttamassa missään vaiheessa. Ainoastaan pahan loukkaantumisen myötä Ömer voisi kuvitella poistuvansa leiriltä vapaaehtoisesti.

KOKELAS 9

Viljami Harjuniemi, 34, mainostoimistoyrittäjä

Rovaniemeläislähtöinen Viljami Harjuniemi on nähty aiemmin muun muassa tv-formaatissa Diili. Aiemmin portsarina ja rakennusalalla työskennellyt Viljami toimii nykyisin mainostoimistoyrittäjänä Helsingissä. Viljamin veli Vertti osallistui Erikoisjoukkoihin edellisellä kaudella.

Viljami on aina pitänyt kunnostaan huolta, ja nykyään hän harrastaa muun muassa crossfittiä ja jääkiekkoa. Nuorempana Viljami harrasti uintia, ja vesi elementtinä on tuttua myös purjehduksen kautta. Viljami sanoo olevansa järki-ihmisiä, ja harkitsevansa tarkkaan, milloin näyttää tunteensa. Leirillä hän uskoo henkisen puolen olevan fyysistä puolta haastavampaa, sillä hänen henkistä kanttiaan ei ole vielä kunnolla mitattu. Ryhmässä kokelas numero 9 haluaa olla peruskallio, johon muut voivat luottaa.

Viljamin vankka tavoite on päästä kurssi loppuun saakka. Hän myös odottaa pääsevänsä haastamaan itseään ennen kokemattomissa olosuhteissa. Auktoriteetteja Viljami arvostaa vain silloin, kun he ovat asemansa esimerkillään ansainneet.

KOKELAS 10

Riku Nieminen, 38, näyttelijä

Näyttelijä Riku Nieminen tunnetaan muun muassa elokuvista Juice ja Spede. Rikulla on vahva kehotietoisuus ja hän aina liikkunut monipuolisesti. Tutuiksi ovat tulleet muun muassa tanssi, telinevoimistelu, mailapelit, kalliokiipeily ja pallopelit.

Riku kertoo, ettei hän ole siviilissä niin hauska ja nokkela, kun mitä ihmiset olettavat. Kokelas numero 10 on päättäväinen, ja hän on saavuttanut elämässään lähes kaiken, mitä on tavoitellut.

Riku on roolien vuoksi nostanut tai pudottanut painoaan nopeasti, joten vähäinen ravinnon määrä on hänelle tuttua. Heikkoudekseen Riku mainitsee nukahtamisvaikeudet, sekä kovan ahtaanpaikankammon, jonka taustalla on ikävä kokemus lapsuudesta.

Pasifistiksi tunnustautuva Riku ei ole käynyt armeijaa, mutta aseita hän on käsitellyt työnsä puolesta. Rikun tavoite on läpäistä kurssi.

KOKELAS 11

Ville Kaunisto, 42, kansanedustaja

Entinen ammattikoripalloilija Ville Kaunisto työskentelee nykyään kansanedustajana Kokoomuksen riveissä. Villellä on ammattiurheilijan kuntopohja, mutta viime vuodet hän on viettänyt pääosin istumatyön merkeissä.

Leirin suhteen perhekeskeisellä Villellä ei ole ennakko-oletuksia tai tavoitteita, sillä hänellä ei ole tarvetta näyttää mitään muille, saati itselleen. Haasteeksi kurssilla saattaa muodostua punnertaminen, sillä jo pelkkä punnerrusasennossa pysyminen on 205 cm pitkälle miehelle vaikeaa.

Kokelas numero 11 on laitettu johtajan rooliin niin koulussa, armeijassa, urheilussa kuin politiikassakin. Ville kertoo, ettei hän näytä tunteitaan, mutta on silti tunteellinen. Koripallopiireissä viileä tunneilmaisu johti aikoinaan jopa potkuihin.

Motivaatioksi Villelle riittää se, että hän tekee, mitä on sovittu. Vaikka Ville ei kärsi varsinaisesti mistään fobiasta, ahtaat paikat saattavat ahdistaa, sillä maailma on pitkän miehen näkökulmasta jo valmiiksi liian ahdas.

KOKELAS 12

Daniel Ahola, 28, media-alan yrittäjä

Daniel Ahola on tullut tunnetuksi Youtube -videoistaan, joissa hän suorittaa vauhdikkaita haasteita ympäri maailmaa.

Seikkailijaksi itseään kutsuva Daniel on hyvä ja itsevarma suorittaessaan asioita, mutta ihmisenä hän kokee olevansa hieman epävarma. Daniel haluaa näyttää esimerkkiä kolmelle pikkuveljelleen, ja aikoo suorittaa leirin hyväksytysti. Luovuttaminen ei ole Danielille vaihtoehto.

Daniel haluaa leirillä selvittää, onko hän kaikessa niin hyvä, mitä on ajatellut olevansa. Haasteeksi leirillä saattaa muodostua fyysinen väsymys ja kovat maitohapot. Kokelas numero 12 kokee olevansa henkisesti vahva, mutta epäilee hieman psyykensä kestävyyttä kovan fyysisen rasituksen keskellä.

Daniel pitää korkeista paikoista, mutta ahtaat paikat, kuten vettä sisältävä putki, ahdistavat. Reissuillaan koirahyökkäyksen kohteeksi joutunut seikkailija kärsii myös jonkinasteisesta koirapelosta.

KOKELAS 13

Jasmine Pajari, 36, tuottaja/juontaja

Jasmine Pajari tuli suuren kansan tietoisuuteen itsenäisyyspäivänä 2023, kun hän asteli linnan juhliin puolisonsa Harry Harkimon vierellä. Jasmine työskentelee digitaalisen markkinoinnin parissa.

Liikunnallinen Jasmine on omimmillaan vedessä: Hän on saavuttanut räpyläuinnissa SM-mitaleja, ja harrastuksiin kuuluu myös laitesukellus. Jasminea on kutsuttu urheilussa säästöpossuksi, sillä hän säästeli voimiaan valmentajan silmän välttäessä. Jasminen mukaan tämä voisi olla hyvä taktiikka myös tulevalla leirillä.

Jasmine inhoaa kylmää, nälkää ja väsymystä, ja hän sanoo olevansa mukavuudenhaluinen. Pelkoa herättävät korkeat paikat ja helikopterit. Tavoitteet hän on kuitenkin asettanut korkealle, sillä ennenaikainen pudotus leiriltä olisi suuri pettymys. Kokelas numero 13 sanoo olevansa suorituskeskeinen perfektionisti, jolle raaka itsekriittisyys on arkipäivää.

Isossa ryhmässä Jasmine ei koe olevansa näkyvä tai kuuluva henkilö, mutta introvertiksi identifioituvana naisena hän kokee olevansa silti yhteistyökykyinen ja tsemppaava ryhmän jäsen.

KOKELAS 14

Rami Hietaniemi, 42, ex-painija

Entinen painija Rami Hietaniemi tunnetaan myös Selviytyjät-formaatista. Nykyisin Rami työskentelee yrittäjänä rakennusalalla.

Painijana Rami on saavuttanut arvokisamitaleja niin EM- kuin MM-tasollakin. Ramin unelma olympiakullasta ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Kädessä oleva hermovamma saattaa aiheuttaa leirillä vaikeuksia, sillä etenkin kylmässä hienomotoriikka kärsii.

Rami kuvailee itseään hulluksi ja hän nauttii fyysisestä kivusta ja kärsimyksestä. Rami kärsii ahtaanpaikankammosta, jonka aiheutti lapsena viemäriputkeen jumiin jääminen. Myös kylmä vesi saattaa aktivoida muiston jäihin putoamisesta ja hukkumisen tunteesta.

Kokelas numero 14 on periksiantamaton, ja hän lähtee leirille nöyrin mielin. Painiurallaan Rami on tottunut käskyttämiseen, ja mollaaminen saa hänet vain sisuuntumaan. Armeijan erikoisjoukoista uneksineelle Ramille aseiden käyttö ja metsässä liikkuminen ovat tuttua puuhaa metsästysharrastuksen myötä.

KOKELAS 15

Hanna Tikander, 30, podcast-juontaja

Hanna Tikander tunnetaan muun muassa podcasteistaan Selvinpäin ja Mimmit sijoittaa. Hanna käsitteli aiemmin tunteitaan alkoholin avulla, mutta raitistumisen myötä hän jahtaa kicksejä esimerkiksi urheilusta.

Hanna haluaa leirillä selvittää, onko hän niin vahva ja kova, kuin hänelle on aina sanottu. Hän pitää mieluiten ohjat käsissään, eikä käskyjen vastaanottaminen ole hänelle helppoa. Ahtaanpaikankammosta kärsivälle Hannalle ajatus vapauden menettämisestä on pelottava. Hän kuvaa itsevarmuuttaan sekamelskaksi.

Viime vuosina kokelas numero 15 on harrastanut muun muassa crossfitiä, kuntosalia, nyrkkeilyä, avantouintia ja juoksua. Takana on myös sekä fyysistä että henkistä kanttia koetellut ultramaraton.

Hanna on ahkera itsereflektoimaan, ja ulkoisesta kovuudestaan huolimatta hän on tunteellinen ja herkkä. Paljon nukkuva Hanna on yksilöpelaaja, mutta ei kaihda tarpeen tullen ryhmänjohtajan vastuuta. Hanna kertoo kärsivänsä hylkäämisen pelosta, eikä hän luota helposti muihin ihmisiin.

KOKELAS 16

Paula Joukanen, 23, Miss Suomi 2023

Paula Joukanen tunnetaan vuoden 2023 Miss Suomena. Oikeustieteellisessä opiskeleva Paula työskentelee vaikuttajana sekä sopimusoikeuden parissa rakennusalan yrityksessä.

Paulan lajitausta löytyy tenniksestä, jossa hän kilpaili aina vuoteen 2023 saakka. Selkävamma vei Paulan lukioiässä vuodepotilaaksi, mutta kolmen vuoden sairastelun jälkeen hän palasi tenniskentille voittaen Suomen mestaruuden.

Pahasta korkeanpaikankammosta kärsivä Paula kuvailee itseään laiskaksi ja mukavuudenhaluiseksi. Tenniksessä hän pärjäsi lahjakkuutensa turvin. Urheilussa Paula oli tunnettu raivokohtauksistaan, mutta kotioloissa hän sanoo olevansa rauhallinen. Paljon nukkuvalle Paulalle unenpuute ja huutaminen saattavat aiheuttaa kiukunpurkauksia.

Leirillä Paula voisi ajatella luovuttavansa, jos eteen tulee liian kovaa fyysistä kestävyyttä vaativa tehtävä. Luovuttamisen Paula kokee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, koska silloin hän kokee kohtalon olevan omissa käsissään.

KOKELAS 17

Jari Sorsa, 48, personal trainer

Leirin vanhin kokelas, lahtelainen Jari Sorsa tunnetaan Suurin pudottaja -ohjelman kuntovalmentajana. Päivätyönään Jari työskentelee personal trainer -yrittäjänä.

Luonteeltaan Jari on kiltti ja tunteellinen, mutta periksiantamaton. Lajitaustaa löytyy fitness-urheilun parista. Iän myötä Jari on alkanut jännittämään korkeita paikkoja, ja selkä edellä veteen kaatumista. Omien sanojensa mukaan hän ei ole ikinä ollut vaimostaan niin pitkään erossa kuin koko leirin läpäiseminen vaatisi.

Tavoitteekseen Jari on ottanut leirin läpi pääsemisen ja hän on varma siitä, että ei ainakaan aio itse luovuttaa numerolappuaan pois kesken leirin.

