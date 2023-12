Tässä ovat uudet Diili-kilpailijat

Uudella kaudella mukana on jälleen 16 bisneksentekijää valmiina kilpailemaan paikasta Helsingin Töölössä sijaitsevan perinteikkään kulttuuritehdas Korjaamon johtajana.



Jaajo Linnonmaan luotsaama Diili saa tällä kaudella myös uuden neuvonantajan, kun start-up-maailman asiantuntija Amel Gaily aloittaa uutena neuvontajana ohjelmassa yhdessä jo aiemmilta kausilta tutun Toni Lähteen kanssa.

Tässä ovat uudet kilpailijat:

Vili Viljakainen, 30, yrittäjä, Vantaa

Vili on viraalihiteillä lyhytvideoillaan noussut tunnetuksi mm. Tiktokissa, ja on onnistunut luomaan somebrändin, jolla hän tavoittaa yli 200 000 suomalaisen seuraajakuntansa eri somekanavissa. Vilillä on vahva tausta myynnissä, mutta hän hyppäsi media-alan yrittäjäksi muutama vuosi sitten. Nykyään hän toimii täyspäiväisenä yrittäjänä sosiaalisen median ja markkinoinnin parissa.

Vili on luontainen johtaja, jonka periaatteena on johtaa mieluummin kunnioituksen kuin tittelin luoman auktoriteetin kautta. Tiimipelaajana Vili on lojaali, tsemppaava ja oppimishaluinen. Hän on valmis tekemään tavoitteiden eteen paljon töitä, eikä korkea työmoraali anna tilaa luovuttamiselle.

Laura Biskop, 46, asuntosijoittaja, Pietarsaari

Laura on poikkeuksellisen kilpailuhenkinen ja itsevarma yksilö, joka ei pelkää ottaa vastaan haasteita. Hänellä on laaja kokemus myynnistä sekä menestyksekkäästä 10-vuotisesta urastaan hevosten kuntoutusyrittäjänä. Laura erottuu joukosta omilla vahvuuksillaan, kuten tuhansilla ideoillaan ja ennakkoluulottomuudellaan, vaikka tiedostaakin, etteivät kaikki ideat aina toimi.

Hän ei kaihda riskejä, ja hänet tunnetaan ulospäinsuuntautuneena, sarkastisena, reippaana ja myyntihenkisenä verkostoitujana. Laura on intohimoinen hevosharrastaja, ja hevoset ovat merkittävä osa hänen elämäänsä. Laura haluaa voittaa ja on valmis tekemään töitä sen eteen.

Salme Kokko, 35, kehitysjohtaja, Parola

Salme on yrittäjäperheessä kasvanut hallintotieteiden maisteri. Hän työskentelee leipomo-kahvila-konditoria-alan perheyrityksessä liiketoiminnan kehittämisen parissa. Salmella on monipuolinen työkokemus myös energia-alalta ja julkisista hankinnoista. Hän on täydentänyt osaamistaan opiskelemalla yritysjohtamista ja kaupallista alaa.

Salme osallistuu Diiliin haastaakseen itsensä ja laajentaakseen osaamistaan entisestään. Hän on vahva tiimipelaaja ja innostuu ympärillään olevista motivoivista ihmisistä. Liikunta on suuri osa Salmen elämää, erityisesti juoksu, tanssi ja kuntosaliharjoittelu. Hän on myös intohimoinen shuffle-opettaja. Salme on osoittanut sitkeytensä ja päämäärätietoisuutensa juoksemalla jopa 57 kilometriä Karhunkierroksella. Hän nauttii ihmisten seurasta ja on taitava diplomatia-asioissa, mutta osaa myös tuoda huumoria tilanteisiin.

Niklas Nukari, 30, konsernijohtaja, Kotka

Niklas on poikkeuksellisen nuorena aloittanut matkansa työelämässä, sillä hän aloitti ensimmäisen työnsä jo 11-vuotiaana. Autot ovat Niklaksen intohimo ja hän perusti ensimmäisen yrityksensä ollessaan 16-vuotias. Sen jälkeen Niklas on perustanut kahdeksan eri yritystä ja toiminut toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä kymmenissä yrityksissä.

Hänet tunnetaan periksiantamattomana ja tehokkaana toimijana, joka saa asiat tapahtumaan. Niklas on mukaansatempaava persoona ja arvostaa tiimityöskentelyä suuresti. Voittaminen on hänelle elämän peruslähtökohta, olipa kyseessä sitten uuden harrastuksen aloittaminen, kuten golf tai osallistuminen maratoniin. Hän uskoo vahvasti omiin mahdollisuuksiinsa voittaa niin itsensä kuin kilpailut, joihin hän osallistuu.

Miki Puikkonen, 33, yrittäjä/keittiömestari, Helsinki

MasterChef 2020 -kilpailuista tutuksi tullut Miki on huippukokiksi tituleerattu keittiömestari ja rohkea yrittäjä, joka on ottanut vastaan monipuolisia haasteita koko uransa ajan. Hän on kerryttänyt arvokasta kokemusta eri puolilta maailmaa, kuten Dubaista ja Perusta, työskennellen suurissa yleisötapahtumissa ja arvostetuissa hotelleissa. Tällä hetkellä Miki toimii operatiivisena johtajana sekä toteuttaa erilaisia projekteja oman yrityksensä kautta ravintola-alalla.

Miki arvostaa perheen ja läheisten roolia urallaan, ja hän sanookin avopuolisonsa tuen olevan korvaamatonta. Urheilu ja vauhtilajit ovat Mikille sydämen asia ja hän viettää vapaa-aikansa muun muassa moottoripyöräilemällä, lumilautailemalla ja surffaamalla. Suomen sienimetsässä hän rauhoittuu ja kokee iloa ruoanlaitosta sekä reseptien kehittelystä sienisesongin aikaan.

Marjut Herranen, 49, Customer Lead/yrittäjä, Söderkulla

Joensuusta kotoisin oleva Marjut on tehnyt näyttävän uran markkinoinnin, tapahtumatuotannon ja myynnin parissa. Nyt hän työskentelee tekoälyyn, markkinointiteknologiaan ja B2B-sektoriin erikoistuneessa markkinointitoimistossa Customer Leadina. Päätoimisen työnsä lisäksi energinen ja aikaansaava Marjut toimii osa-aikaisena kahvilayrittäjänä ja yrittäjäjärjestön luottamustehtävissä.

Marjut on pätevä johtaja, joka tunnistaa tiiminsä vahvuudet ja kannustaa heitä loistamaan. Hänen elämänohjeenaan toimii lause: "rakasta, unelmoi ja auta muita matkallasi kohti menestystä." Diiliin Marjut on lähtenyt houkuttelevan pääpalkinnon vuoksi, ja hän tuntee olevansa täysin omalla alallaan Korjaamon johtajana.

Jussi Haavisto, 35, asiakas- ja yrityskulttuurijohtaja, Tampere

Jussi on elämän ilopilleri, joka säteilee positiivista energiaa ja on aina valmis seikkailuihin. Hän rakastaa uusia kokemuksia ja on mestari tuomaan iloa ympärillään oleville. Jussi on motivoitunut tiimipelaaja, joka on tottunut yhdistämään ihmisiä ja johtamaan heitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Hänellä on vahva tausta markkinoinnissa ja mediamainonnan-alalla, ja hän on työskennellyt eri tehtävissä kansainvälisissä mediatoimistoissa. Hän on suunnitellut ja toteuttanut markkinointistrategioita, analysoinut kampanjoiden tehokkuutta ja johtanut tiimejä menestyksekkäästi. Hän on nyt valmis astumaan uusille urapoluille yrittäjänä, tuoden mukanaan kaiken oppimansa ja persoonallisuutensa vahvuudet.



Joseph Youssef, 42, liiketoimintajohtaja, Vantaa

Yksi Josen huomattavimmista saavutuksista on osallistuminen Top Chef -kilpailuun. Jose on kokenut hotelli- ja ravintola-alan ammattilainen, joka on työskennellyt alalla yli 10 vuoden ajan ja kantanut erilaisia vastuurooleja, kuten liiketoiminnanjohtaja, ryhmänjohtaja ja keittiöpäälikkö. Hän on lähtöisin Libanonista, mikä tuo hänen taustalleen monipuolisuutta ja kulttuurista rikkautta.

Hän osallistuu kilpailuun, jotta voisi haastaa itsensä, vertailla omaa osaamistaan muihin ja astua pois mukavuusalueeltaan. Tämä osoittaa hänen määrätietoisuuttaan, kilpailuhenkisyyttään ja kunnianhimoista asennettaan. Hän haluaa jatkuvasti kasvaa, kehittyä ja oppia uutta. Jose on myös erittäin motivoitunut ja valmis tekemään tarvittavaa työtä menestyäkseen kilpailussa ja elämässään yleisesti.

Jessi Landen, 32, Key account manager, Nummi

Stand up -komiikan parissa vaikuttava Jessi on energian lähde, joka tunnetaan raikuvasta naurusta ja toiminnan temmosta. Hän on todellinen tekijä eikä epäröi omien ideoiden toteuttamista. Jessin motto on "puita uuniin ja punaa huuliin" ja hän vakaasti uskoo, että enemmän on aina enemmän.

Työssään Jessi toimii suurasiakaspäälikkönä painotalossa ja hänellä on monipuolinen työkokemus erilaisista päällikkötehtävistä, myynnistä ja markkinoinnista. Jessi on intohimoinen suurten kokonaisuuksien ja potentiaalien hyödyntämisen suhteen. Hänen arkea tähdittää työn ulkopuolella kuusi koiraa, kissa ja kolme lasta.

Heli Heinonen, 48, myymäläpäälikkö, Turku

Heli on määrätietoinen ja innostava ammattilainen, jolla on vaikuttava ura myynnin, projektien ja tiimien johtamisen parissa. Heli on omistautunut jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja pyrkii huippusuorituksiin kaikessa, mihin ryhtyy. Hänen johtajuustaitonsa ovat ihmisläheisiä ja innostavia. Hän on vahvasti sitoutunut tiiminsä menestykseen ja on valmis ottamaan vastaan haasteita.

Heli on kerännyt yli 25 vuoden kokemuksen kaupan alalta, toimien monenlaisissa tehtävissä, kuten myynti-, palvelu-, esihenkilö- ja johtotehtävissä. Hänellä on harvinainen kyky tunnistaa ympärillään olevien yritysten potentiaali ja mahdollisuudet kehittymiseen. Myynti ja markkinointi ovat hänen vahvuuksiaan ja hänellä on intohimo liiketoiminnan kasvattamiseen.

Essi Paltamaa, 36, Concept Manager, Espoo

Essi on intohimoinen ja kokenut projektipäällikkö kaupan alalla. Hänellä on vuosien kokemus vähittäiskaupan päälliköiden kouluttamisesta, tiimien johtamisesta, luovien konseptien suunnittelusta ja asiakaskokemusten rakentamisesta. Hän arvostaa suoraa ja avointa kommunikaatiota, joka edistää henkistä ja ammatillista kasvua.

Diilissä Essi on mukana oppimassa niin itsestään kuin muilta kilpailijoilta. Hän tuntee vahvuutensa erinomaisesti ja huijarisyndrooma on hänelle vieras käsite. Motivoituneena hän loistaa monissa eri tehtävissä ja nauttii kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Vapaa-ajallaan Essi ravitsee sieluaan musiikilla, kulttuurilla ja luonnolla. Essin elämänfilosofia on yksinkertainen: hän menee, kun on mentävä.

Elias “Mäksä” Mäkinen, 24, media-alan yrittäjä, Helsinki

Nuoresta iästä huolimatta Mäksä on kokenut yrittäjä, aloittaen jo 19-vuotiaana. Mäksä pyörittää yhtiökumppaneidensa kanssa media-alan yritystä, joka auttaa muita yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnalista menestystä videoiden ja TikTokin avulla. Hän vastaa myynnistä, markkinoinnista ja tiimin johdosta. Mäksä on myös ammattipuhujana tottunut esiintyjä.

Suurin saavutus Mäksälle on ollut omanlaisen elämän rakentaminen ennen 24-vuotispäiväänsä. Hän on asunut useissa eri maissa, matkustanut lähes 30 eri maahan, perustanut muutamia yrityksiä ja noussut Suomen suurimmaksi nimeksi yritys-TikTokissa. Elias on erittäin kilpailuhenkinen ja asiantunteva tiimipelaaja. Hän janoaa haasteita ja haluaa jatkuvasti kehittyä.

Christopher “Crisu” Hokkanen, 41, tuottaja, Tampere

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita rakastava Crisu on nopea ongelmanratkaisija ja tiimin tsemppari, joka luo positiivista ryhmähenkeä. Hän ei jää miettimään miksi jokin asia ei onnistunut vaan ideoi jo uutta, uutiskynnyksen ylittävää ja erilaista. Vahva yhteys veteen on vienyt tutkimussukeltajan niin haiparven keskelle kuin törmäyskurssille ryhävalaan kanssa.

Crisu on työskennellyt musiikki- ja kulttuurialalla yli kahden vuosikymmenen ajan, josta noin puolet on toiminut oman tapahtuma-alan yrityksensä parissa. Hän hallitsee monia erilaisia kokonaisuuksia tapahtumatuotannosta kiertuesuunnitteluun. Crisulla on Master of Culture & Arts -tutkinto sekä kokemusta kulttuurituottajana, managerina, agenttina, promoottorina ja käsikirjoittajana.

Andre Loran, 34, yrittäjä, Vantaa

Andren vahva kokemus palvelualalta kattaa yli kahden vuosikymmenen ajan. Hän sai ensimmäisen kosketuksensa palvelualaan vain 15-vuotiaana aloittaen siivoojana.

Andren ahkeran työn ja omistautumisen ansiosta hän on noussut urallaan ravintolapäälliköstä myyntitehtävien kautta vaikuttavaksi liiketoiminnan kehittäjäksi.

Yksi hänen merkittävimmistä saavutuksistaan on tiimin johtaminen ja innostaminen, sekä vahvojen ja tyytyväisten asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Andre on ylpeä saavutuksistaan urallaan ja etsii nyt uusia haasteita, joissa hän voi hyödyntää laajaa kokemustaan ja osaamistaan. Andrella on vahva strateginen ajattelu sekä taito olla erittäin järjestelmällinen ja huolellinen. Hän uskoo, että matka tavoitteen saavuttamiseen on yhtä tärkeä kuin itse tavoite, ja kannustaa avoimeen kommunikaatioon ja tiimityöhön johtamisen peruspilareina.



Aini Mäensivu, 35, luovan alan yrittäjä, Helsinki

Aini on monipuolinen ja rohkea yrittäjä, joka on tehnyt vaikuttavan matkan tapahtumatuottajan oravanpyörästä modernin kalligrafian ja yrittäjyyden maailmaan. Hänellä on yli 5 vuoden kokemus luovan alan yrittäjänä ja hän toimii myös valmentajana muiden yrittäjien tukemiseksi. Aiemmin hän työskenteli tapahtuma-alalla, mukaan lukien Lontoon 2012 Olympialaiset, luksus-häät ja markkinointialan tapahtumat Helsingissä.

Aini on seikkailunhaluinen reissumimmi, joka vietti viime talvet etätöissä eksoottisissa paikoissa, kuten Sri Lanka, Indonesia ja Etelä-Afrikka. Hän on myös kouluttautunut joogaohjaajaksi ja valmentajaksi, mikä heijastaa hänen monipuolista kiinnostustaan.

Ainin vahvuudet kuvaavat hänen järjestelmällisyyttään, rohkeuttaan ja kykyään heittäytyä innolla erilaisiin tilanteisiin. Aini tarttuu kilpailuun uteliaasti, ja hänen elämänfilosofiansa kannustaa häntä kuuntelemaan sydämensä ääntä ja tekemään elämästään oman näköistään.