"Mä tulin bailaa ja hakee teiltä mailaa!" – nämä sinkut viettelevät varattuja Temptation Island Suomen uudella kaudella

Nelosen Temptation Island Suomi saa jatkoa 10. kauden jaksoin 24. marraskuuta alkaen. Nämä sinkut saapuvat viettelysten saarelle koettelemaan varattujen osallistujien parisuhdetta.

Elisa, 22, Turku

”Kuulin et kaipasitte toimintaa, joten täs ois Elisan viihdepaketti kattavalla tarjonnalla”

Tämä tradenomiopiskelija on mukana testaamassa juhlakauden parisuhteita todellisella bilefiiliksellä. Myyjän töiden ohella Elisa ehtii vapaa-ajallaan myös salille ja twerkkaamaan. Musiikki herättää Elisan kehon henkiin, kuin nappia painamalla, eikä hänen seurassaan kenenkään pylly pysy penkissä.

Sini, 22, Kerava

"Opiskelen sairaanhoitajaksi ja anatomia ei ollut vahvin osaamisalueeni, joten voitais vähän kerrata sitä."



Sini lähtee leikkiin mukaan unohtumattomat muistot mielessä ja toivoo löytävänsä uusia puolia myös itsestään. Häntä kihelmöi itsevarmat ja huumorintajuiset miehet ja tatuoineista tulee vain plussaa.

Essi, 23, Kajaani

”Te varatut olette varmaan tehneet paljon lupauksia kumppaneillenne ennen tänne tuloa, mutta lupaukset ovat niin kuin immenkalvoja, ne on tehty rikottaviksi.”



Essi on rehellisten miesten nainen, jota ei yhden illan jutut sytytä. Pari vuotta sinkkuna viihtynyt korkeakouluopiskelija on viettänyt jonkin aikaa rauhaiseloa ja on nyt pakannut laukkunsa erittäin täyteen tempparienergiaa. Hän aikoo tuoda kauteen iloa ja positiivisuutta, sekä tarjota olkapään sitä tarvitseville.

Kia, 22, Kotka

”Mä oon Kia, vähä niinku se automerkki, eli tutustu ja koe.”



Taitoluistelutaustaiselle Kialle ei tylsyys sovi. Mies isketään pienellä flirtillä, hymyllä ja kärsivällisyydellä. Kia tietää, ettei naisen sovi olla liian tyrkky tai negatiivinen. Mieskään ei tosin saisi olla tylsä tai omaan napaan tuijottava. Villejä biletarinoita Kialta löytyy monia, mutta hän odottaa nyt reissunpäältä niitä mieleenpainuvimpia.

Jasmine, 21, Tampere

”Moi mä oon Jassu ja tässä mä nyt oon. Mitkä oli ne kaks muuta toivomusta?”



Jassu etsii tällä hetkellä lähinnä itseään. Myyjän töiden ohella hän kirjoittaa omaa kirjaansa ja etenee elämässään nyt ura edellä, eli enemmän tunteella, kuin järjellä. Ei voi sanoa varmaksi mistä hänet huomenna löytää.

Vanessa, 26, Järvenpää

”Mä tulin tänne bailaa ja hakee teiltä mailaa.”



Yllytyshullulla Vanessalla riittää rempseyttä ja kroppaa. Tämä fitnessurheilija on tarvittaessa voitontahtoinen ja heittäytymiskykyinen. Lähihoitajaopiskelijana hän viihtyy ihmisten seurassa ja on hyvin sosiaalinen persoona.

Annika, 24, Kempele

”Moikka, mä oon Annika. Mulle miehiä ja viinaa yhdistää yksi asia: mä nielen viimeiseen pisaraan.”



Mystinen Annika valloittaa sydämiä taiteen ja tarot-korttien keinoin. Tämä lempeä ja seikkaperäinen baarimikko pysähtyy varmasti kuuntelemaan ja pohtimaan syvällisiä. Hän luovii myös TikTok-videoiden ja Youtuben maailmassa. Näyttelijän ura kiinnostaisi, sillä Annikan intohimo on luoda maailmaan jotain uutta ja upeaa.

Juulia, 24, Ilmajoki

”Oman hevosen jouduin jättämään kotiin, joten löytyiskö täältä hellää orii?”



Juulia on räiskyvä, avoin ja iso persoona. Hän lähtee avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti Temppareihin sekoittamaan pakkaa.

Elisabeth, 20, Tampere

"Moi mä oon Ellu. Multa hävis kanat, mut löytyyks teilt munat?”



Rehellinen ja ulospäinsuuntautunut parturi-kampaaja Elisabeth yllättää monet avoimuudellaan. Hän tulee toimeen ihmisten kanssa iästä riippumatta.

Roosa, 18, Laukaa

”Kerran ollaan tänne lempimään karattu, mitä järkee olla reissun jälkeen enää varattu?”



Tämä isot tunteet omaava hoivanainen saa pilvetkin siirtymään auringon tieltä. Roosaa on siunattu puhelahjoilla ja menevillä flirttailutaidoilla. Hän lähtee mielenkiinnolla selvittämään, millä tavoin varatut miehet ovat vietävissä.

Itsensä hän mielellään yllättää piirteillä, jotka tulee esiin hänen koomikko ulkokuorensa alta.

Jami, 26, Vantaa

”Mä lyön vetoo, et voin koskea sun napaan ilman käsii. Sisältä päin.”



Jami rakastaa aitoja ihmisiä. Hänelle on tärkeää, että ihmiset tutustuvat häneen sisimpäänsä tatuointien ja ulkokuoren sijaan. Temppareihin Jami aikoo tuoda oman itsensä siitä mitään säästelemättä. Vaikka Jami osaa olla räväkkä ja äänekäs, hän ei tuomitse ketään ja osaa pyytää myös anteeksi. Aluksi ujo Jami lukee hyvin ihmisiä ja tilanteita ja on valmis avartamaan omaa maailmaansa.

Jere, 21, Nummela

”Ennen Nummela oli tunnettu Anssi Kelasta, jatkossa se on mun melasta”



Jeren ei ole vielä toistaiseksi tarvinnut vietellä ketään. Ulkonäköä on riittänyt kerryttämään parisuhteita ja monenlaisia säätöjä. Kestohymyn omaava Jere ärsyttää muita pukeutumisellaan ja hän analysoi mielellään ihmisiä ympärillään. Hän on omalaatuinen, mutta sopeutuvainen ihminen. Jere puhuu mieluummin tuntemattomille, kuin hautautuu oman kännykkänsä syövereihin. Paidan alta löytyy harvinainen kasipäkki, eikä mies pysähdy elämässään helposti.

Kalle, 22, Jyväskylä

”Mä oon Kalle, mulle on ihan sama tuuks sä päälle vai alle”



Suomen rehellisin autokauppias Kalle on luonteeltaan huoleton pelimies, joka tykkää kauniista naisista ja nopeista autoista. Jääkiekkoa ja frisbeegolfia harrastava Kalle on pelaaja, joka ei tyhjästä maalista vedä ohi. Villiä sinkkuelämää viettävältä Kallelta flirttailu sujuu ja Tinder käy kuumana. Kalle elää täysillä jokaisen päivän ja lähtee kaikkeen mukaan.

Miehen rankka työ vaatii rankat huvit ja viinaa onnistuu juoda myös nenän kautta.

Jonatan, 25, Tampere

”Mä oon hauska heppu ja mul on hyvä peppu”



Jonatan on käytöstavat omaava kuuntelija, jolla on sydän paikallaan. Hän osaa puhua ja kehua kauniisti. Uudessa porukassa Jonatan tarkkailee tilannetta aikansa, mutta lämpenee nopeasti. Jonathan ei jätä tilaisuutta käyttämättä, kun on mahdollisuus tehdä vaikutus kiinnostavaan naiseen.

Arttu, 25, Turku

”Mä rikon sänkyjä, mut en sydämiä”



Maanrakentaja Artun sydäntä lähellä on urheilu, tanssiminen ja naisten viettely. Hän lähtee Temppareihin jättäen aivot narikkaan kolmeksi viikoksi. Juoda ja juhlia voi, mutta treeniä ei sovi unohtaa. Arttu on rento, symppis ja rämäpää, mutta eritoten keskustelija. Hänen sporttinen ja avoin itsevarmuus sytyttää naisen kuin naisen.

Marlon, 21, Lappeenranta

”Mä oon täst porukast nuorin ja tää kaveri täs on aika pommi”



Tämä letkeä sinkkumies on säästynyt naishuolilta jo puolisen vuotta. Marlon pärjää elämässään huumorilla ja kuluttaa aikaansa urheilemalla ja salilla. Marlonin suonissa virtaava brasilialainen veri sävyttää hänen persoonaansa ja elämänasennetta.

Kristian, 29, Tampere

"En oo pelannut lätkää enää moneen vuoteen, mutta edelleen vedetään liian pitkällä mailalla… No ei vitsivitsi, junnumaila"



Kristianin vierellä voi tuntea olonsa turvalliseksi. Hän on miellyttämishaluinen seuramies ja vartija. Vapaa-ajallaan lenkkeilyä ja amerikkalaista jalkapalloa harrastava Kristian ehtii myös pysähtyä haaveilemaan siitä oikeasta.

Tino, 24, Jyväskylä

”Meitsi on Tino. Mä oon, mitä mä syön eli mä oon pussyboy”



Tino on rento ja huoleton kaveri, jolta suodatin puuttuu. Hän vihaa vakavia ihmisiä, eikä kokkina pelkää elämän tulisiakaan mausteita.

Juuso, 25, Tampere

”En tykkää leikkiä piilosta, koska kivoja mimmejä on vaikea löytää”



Tämä ajoneuvotekniikan insinööri pystyy juomaan tölkin neljässä sekunnissa ja pudottamaan painoa 40 kg kahdessa vuodessa. Vuoden sinkkuna pyörinyt huumorintajuinen hurmuri on omasta mielestään hauska ja kavereiden mielestä silloin tällöin. Juuson filtteri on usein hukassa, mutta huumoria hengittämällä noustaan myös elämän pettymyksistä.

Jimi, 22, Tampere

”Meikä on aika sanavalmis jätkä, mutta pikkuhiljaa tuntuu, ettei tästä reissusta selviä pelkästään puhumalla”



Jimi aikoo erottua Temppareissa tummilla piirteillään ja komeilla kiharoillaan. Hän lähestyy naista herrasmiesmäisesti jutustelemalla ja näyttäen kiinnostustaan pienin elein ja kosketuksin. Tarvittaessa nainen hurmataan ruoalla. Kahdeksan minuutin makaronit seitsemässä minuutissa onkin tämän ravintolatyöntekijän bravuuri. Jimi ei pelkää puhua kenellekään ja pitää kohteliaisuutta valttikorttina elämässä.

Aro, 23, Lahti