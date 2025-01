Paikkaa Euroviisuissa tavoitteleva One Morning Left haluaa yhdistää ihmisiä: "Kuka nyt ei rakastaisi koiranpentuja"

Uuden Musiikin Kilpailun finaaliin osallistuu seitsemän suomalaista artistia ja bändiä.

Metalcore-yhtye One Morning Leftin UMK-kappale Puppy julkaistiin keskiviikkona 15. tammikuuta.

Yhtyeen kitaristi Leevi Luoto kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että kappale on saanut yleisöltä ristiriitaisen vastaanoton.

– Kuulijoiden mielipiteet ovat jakautuneet kahtia: Ne, joille hevi- ja metallimusiikki on tuttua ovat tykänneet todella paljon. Toisaalta ne, jotka eivät ole niin "metalliin päin" ovat joutuneet sulattelemaan kappaletta hieman.

Bändin UMK-kappale kertoo nimensä mukaisesti koiranpennusta. Aihe-ehdotuksen teki bändille musiikkia tuottava Johannes Kiro. Samainen tuottaja on myös Euroviisuissa toisen sijan napanneen Cha Cha Cha -kappaleen takana.

– Teimme seuraavaa levyämme yhdessä ja kysyin Kirolta, pitäisikö meidän tehdä UMK-biisi. Hän vastasi olevansa mukana, yhtyeen solisti Mika Lahti kertoo.

– Kappale kertoo koiranpennun arjesta. Maailmassa on paljon pahuutta ja pyrimme kappaleella siihen, että kaikki keskittyisivät hetkeksi ihanaan ja yhdistävään tekijään. Kuka nyt ei rakastaisi koiranpentuja!

Hyvän mielen hevibändiksi itseään kuvaileva One Morning Left on ollut kasassa jo 16 vuotta. Yhtyeen kappaleiden sanoitukset käsittelevät usein samankaltaisia teemoja.

– Pyrimme levittämään positiivisuutta, rakkautta ja voimaa. Kappaleemme käsittelevät sellaisia asioita, jotka voisivat tuoda ihmisten elämään vertaistukea tai elämäniloa.

Vinkkejä viisukonkareilta

One Morning Leftillä on tuottajansa lisäksi toinenkin yhteys Euroviisuihin. Bändi on kiertänyt Eurooppaa vuonna 2021 Suomea edustaneen metalliyhtye Blind Channelin kanssa. Viisukonkareilta onkin jo saatu vinkkejä tulevaan.

– Blind Channelin kitaristi Joonas on muistuttanut siitä, että kannattaa ottaa kaikki ilo irti tästä kokemuksesta, Lahti kertoo.

UMK:n lavashowstaan yhtye povaa energistä ja hikistä – sekä vaarallisia että hauskoja elementtejä on luvassa.

– Lavalla tapahtuu sellaisia asioita, joita ei ole UMK:n tai Euroviisujen historiassa ennen nähty.

Yhtye kokee voittona jo UMK:hon pääsyn liki viidensadan hakijan joukosta, mutta tähtäimessä on silti kultamitali. Bändi luottaa siihen, että yleisö uskaltaa äänestää juuri sitä kappaletta, mitä itse haluaa.

– Voittamaan ollaan lähdetty, mutta olemme kiitollisia jo tästä mahdollisuudesta. Jos lähtö Sveitsiin tulee, otamme sen avosylin vastaan.

– Uskon siihen, että Euroviisuissa yleisö äänestää parasta kappaletta ja parasta esitystä, eivätkä jotain osallistujaa vain siksi, että kyseessä on esimerkiksi bändi tai joku tietty henkilö, kitaristi Luoto toteaa.