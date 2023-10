Hirmuloikka Mestiksestä Leijonat-ehdokkaaksi: SM-liigan yllättäjäpelaajalle maailmanluokan kyky – "Fakta! Joka erässä se näkyy"

Aiemmin kolmella kaudella SM-liigassa kiekkoillut Matinmikko on nyt hypännyt täysin uudelle tasolle myös pääsarjassa. Hän on tehotilastossa selvästi positiivisen puolella (+6) ja pisteitäkin on tullut 1+6=7 yhdeksässä ottelussa.

– Tällä hetkellä hän on SM-liigan parhaita pelaajia siniviivalla. Kun mietitään ihan maailmanlaajuisesti vaikka NHL:n ja Euroopan parhaita pakkeja, niin hänellä on se ominaisuus, joka on pakille hyökkäyssinisellä tärkeä: Kun hän saa kiekon, se toimitusvarmuus maalille on absoluuttista huipputasoa.