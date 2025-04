Tähtiveljekset palauttivat uskottavuuden SaiPaan – asiantuntijalta huima vertaus: "Kuin Lemieux"

Veljekset Ville ja Mikko Petman ovat olleet SaiPan upean kauden tärkeimpiä tukipilareita.

Lappeenrannan SaiPa on ollut tällä kaudella yksi SM-liigan suurimmista sensaatiotarinoista. Kahdella edelliskaudella sarjajumboksi jäänyt SaiPa on löytänyt Raimo Helmisen alaisuudessa huiman iskun ja on enää voiton päässä historiallisesta finaalipaikasta.

SaiPan sankaritarina kulminoituu pitkälti päävalmentaja Helmiseen, mutta hänen taustallaan joukkueen tärkeimpiä pelaajia ovat täksi kaudeksi kotiseuduilleen palanneet Petmanin veljekset.

–Oman kylän poikia. Jos miettii, kenellä on sydän SaiPalle, niin varmasti Petmanin veljeksillä, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi sanoo.

Veljistä vanhempi Ville Petman murtautui SaiPa-fanien sydämiin jo kaudella 2021-22, ja kun Petman palasi Pohjois-Amerikasta takaisin Lappeenrantaan, tiesivät kannattajat, mitä odottaa.

– Monipuolinen huippusentteri. Puolustaa hyvin ja hyökkää hyvin. Todella fiksu rytmittämään peliä. Aloituksissa aivan priimaa. Kamppailee hyvin ja tekee pisteitä. Johtaa joukkoja edestä, Niemi kehuu.

Pikkuveli Mikko siirtyi SaiPaan JYPistä allaan kaksi vaikeaa kautta. Tällä kaudella Petman on kuitenkin puhjennut kukkaan veljensä rinnalla. Petman iski runkosarjassa piste-ennätyksensä (10+21=31) ja pudotuspeleissä romuluinen hyökkääjä on ollut lähes pitelemätön (13 peliä, 6+4=10).

– Kovasieluinen kamppailija ja suoraviivaisempi kuin velipoikansa. Kun on mahdollisuus mennä maalille kiekon kanssa, niin ei kyllä kaarra sinne maalin taakse. Hieno ominaisuus. Pystyy kropallaan suojaamaan kiekkoa, tekemään sen tilan itselleen ja iskemään maalia kohti, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin kehuu.

– Koko ajan kauden mittaan löytänyt itseluottamuksen. Hän on ollut välillä kuin (Mario) Lemieux, kun katsoo, mitä maaleja hän on tehnyt. Ihan mieletön nousutarina, Vallin vertaa pilke silmäkulmassa.

