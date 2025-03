Tässä on Anne Kukkohovin veli Jari Laaksonen – tähdittävät matkailuohjelmaa

Anne Kukkohovi nähdään veljensä Jari Laaksosen kanssa Race Across the World Suomi -ohjelmassa.

Juontaja malli Anne Kukkohovi valitsi reissukumppanikseen Race Across the World Suomi -ohjelmaan isoveljensä Jari Laaksosen. Kukkohovi on muuttanut Los Angelesiin, joten kaksikkoa edusti ohjelman lehdistötilaisuudessa Laaksonen.

– Meillä oli mahtava reissu! Ensiksi vähän epäilin tv-ohjelmaa, mutta kun oli kyseessä matkailu, niin siltä istumalta lähdettiin, Laaksonen sanoo.

Sisko ja veli ovat vuosien aikana reissanneet paljon yhdessä, mutta Race Across the World -ohjelman kuvausmatka poikkesi hyvin paljon normaaleista reissuista. Tällä kertaa kaksikolla ei saanut olla mukana kännykkää tai luottokorttia.

– Se oli haastavinta, kun ei ollut kännykkää ja ei pystynyt katsomaan aikatauluja sieltä. Oli totaalisen pihalla, Laaksonen naurahtaa.

Kukkohovi ja Laaksonen tuntevat toisensa hyvin, mutta uusia puolia silti löytyi.

– Itsestäni löysin sen, että pitää elää hetkessä enemmän. Se ei ole maailmaloppu, jos suunniteltu reitti ei mene aina niin kuin pitäisi mennä. Tilanteet elää. Anne on hyvin joustava ja hän keksii ratkaisuja.

– Suurin ”ongelma” oli se, että kun aikataulut eivät toimineet, tällä herralla meni vähän herne nenään. Ne selvitettiin saman tien, suurin piirtein hysteerisellä naurukohtauksella.

Yllä olevalla videolla Laaksonen kertoo, mitä Kukkohovi teki, kun ei ollut enää mitään sanottavaa.