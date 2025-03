Joonas Kääriäisen ystävä Eemeli teki tarkat suunnitelmat matkailuohjelmassa – "Hän on insinööri"

Joonas Kääriäinen ja Eemeli Heikkinen seikkailevat Race Across the World Suomi -ohjelmassa.

Näyttelijä Joonas ”Jonttu” Kääriäinen on mukana nuoruudenystävänsä Eemeli Heikkisen kanssa Race Across the World Suomi -ohjelmassa. Ystävykset ovat tunteneet toisensa 16 vuotta ja Kääriäiselle oli heti selvää ottaa Heikkinen mukaan reissuun, kun kutsu ohjelmaan kävi.

– Olemme matkustaneet yhdessä useampaan kertaan. Eemeli on tosi rentoa ja hulvattoman hauskaa matkaseuraa – ja sen lisäksi hän on insinööri, joten hänellä on suunnitelmallisuus ja budjetti hanskassa, Kääriäinen kertoo.

Heikkinen ei miettinyt vastaus pitkään, kun hän päätti lähteä ystävänsä kanssa seikkailuohjelmaan mukaan. Jo ennen reissua Kääriäinen keskusteli ystävänsä kanssa, että häntä jännittää jutella tuntemattomille ihmisille, joka on välttämätöntä kyseisessä ohjelmassa.

– Aika nopeasti löysin sen puolen, että uskalsinkin lähestyä ihmisiä ja kysyä apua. Se oli yllättävää omasta puolestani, Kääriäinen sanoo.

Myös Heikkinen huomasi itsestään uusia puolia.

– Olen tosi kilpailuhenkinen kaveri ja aina kun tulee joku kilpailu, menen täysillä sata lasissa. Jontulla kilpailuhenkisyys on vähän alempana, niin löysin sen, että pystyy kuitenkin tasapainottamaan ja vähän laskemaan omaa kilpailuhenkisyyttä. Samalla pystytään nauttimaan reissusta, Heikkinen sanoo.

Heikkinen oli kaksikosta se, joka piti reissun aikana budjetista huolen.

– Hän teki exceliä ilman exceliä eli mustekynällä vihkoon raapustaen. Eemeli oli tietyllä tavalla askeleen tai kaksi, jopa kolme edelle miettimässä, Kääriäinen kertoo.

– Kyllä minulla vihon täydeltä tuli exceleitä, sekä budjettiin liittyen että myös aikatauluihin, Heikkinen jatkaa.

Joonas Kääriäinen ja Eemeli Heikkinen kiteyttävät Race Across the World -matkan yllä olevalla videolla.