Tasan vuosi sitten Suomeen julistettiin poikkeusolot – katso videokooste pandemiavuodesta!

Tänä keväänä on voinut nähdä toistoa edellisen vuoden hetkistä. Suomi on jälleen poikkeusoloissa, koulut ovat pitkälti siirtyneet etäopetukseen ja ravintolat ovat suljettu asiakkailta.

Viime päivinä on ollut paljon keskustelua ulkonaliikkumiskiellosta – samaa keskustelua käytiin myös vuosi sitten. Kieltoon asti ei päädytty, vaan päätettiin sulkea Uudenmaan rajat liikenteeltä.

Moni asia on kuitenkin muuttunut viime vuoteen nähden. Koronasta on tullut osa arkea, koronaväsymykseen asti. Yhteiskunta on paremmin varautunut tilanteeseen, eikä olla nähty käsidesinfiointiaine- tai vessapaperihysteriaa, kuten vuosi sitten.