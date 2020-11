Eeva Lehtimäen kommentti: Hetki lyö –puhe valmiuslaista on herättelyä, ellei jopa pelottelua – vieläkö Uudenmaan joulun voi pelastaa?

Muualla Euroopassa on jo nähty, miten kaupunki ja maa toisensa jälkeen on sulkeutunut uudelleen koronapandemian vuoksi.

Hallituksen muistion mukaan toissa päivänä koko maassa sairaalahoidossa oli 120 tartunnan saanutta, tehohoidossa olevien määrä oli 15. Uudellamaalla sairaalahoidossa on jo 83 koronapotilasta. Nuorin heistä on 27-vuotias ja vanhin 83-vuotias.

Tämän päivän tartuntaluku on 496. Kahden viikon aikana tauti on iskenyt 4606:een suomalaiseen.

Jokainen koronapotilas on liikaa. HUS:n johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan yksi tehohoidossa oleva potilas tarvitsee päivässä viiden hoitajan työpanoksen. Vuodeosastopotilas puolestaan tarvitsee 2–3 hoitajaa. Näin jokainen voi laskea, mitä pienetkin muutokset sairaalahoitoon päätyvissä, vakavammissa tartunnoissa tarkoittavat sairaaloille.

Suljetaanko Uusimaa taas kuten keväällä?

Kyllä. Kyse on vaativasta lakihankkeesta, mutta on pakko ihmetellä, miksi muutostyö on edennyt näin nihkeästi. Nukkuivatko hallitus ja virkamiehet ruususen unta kesän helpon tautitilanteen vuoksi? Koronan toisen aallon todennäköisyys oli kuitenkin tiedossa.