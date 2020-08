Varhila: Pakkotestaukset sekä -karanteenit voimaan mahdollisimman pian – Kela epätietoinen karanteenien vaikutuksista

Ruotsin rajalla halutaan turvata sote-henkilöstön liikkuvuus

– Ruotsin rajan osalta on käytävä erikseen keskustelu hallituksen piirissä. Tarkoitus on turvata sielläkin sote-henkilöstön mahdollisuus liikkua työtehtävissä, koska näyttäisi, että he eivät ole tautia levittäneet, Varhila lisää.