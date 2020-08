Tartuntakäyrä jatkaa nousua: Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa näillä paikkakunnilla – tartuntojen kokonaismäärä nousi yli 7500:n

Varmistettuja tautitapauksia on nyt 7512. Suomessa raportoitiin eilen 17 uutta koronavirustartuntaa. Virustartuntojen lisäksi Suomessa raportoitiin myös kahdesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Keskiviikkoaamuun mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Tämän hetkisten tietojen mukaan sairaalahoidossa puolestaan on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.