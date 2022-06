Kuusamon Suurpetokeskus uhataan sulkea – osa aidoista edelleen korjaamatta, huonokuntoista karhua ei ole lopetettu

Video: Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan peruminen vireille

Vyöti-karhulla mahdollisesti nivel- tai selkävaivoja

– Keskusteltiin asiasta Jäntin kanssa ja hän kertoi, että Vyöti on jo 29-vuotias ja sen liikkuminen on mennyt vuosien mittaan huonommaksi. On epäilty jotain vikaa jaloissa. Jäntin kertoman mukaan Vyötin lopettamista on mietitty jo talvella 2021–2022, mutta lopetusta ei ole kuitenkaan tehty, tarkastuskertomuksessa luonnehditaan.