Tarjolla menolippu Müncheniin – keihäsmiesten kolmannesta EM-paikasta luvassa tiukka vääntö

Keihäskilpailussa on tällä kertaa mukavasti värinää, kun Eugenen MM-kisojen finalistit Lassi Etelätalo ja Oliver Helander lähtevät suosikkeina voittokamppailuun. Yleisön suosikki on luonnollisesti Joensuun Katajaa edustava Etelätalo, jolla on mestaruudet vuosilta 2019 ja 2020. Helanderin mestaruudet ovat kesältä 2018 ja 2021.