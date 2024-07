Pietarissa asuva Pertti ei pääse Suomeen – Venäjällä aktiivisesti käyvät suomalaiset kertovat, miten itärajan sulku vaikuttaa heihin

Maanantaina voimaan tullut uusi käännytyslaki on herättänyt kysymyksiä siitä, voitaisiinko itärajalla avata jo jokin rajanylityspaikoista. Käännytyslakia perusteltiin esimerkiksi sillä, että sen myötä itärajaa voitaisiin avata jälleen liikenteelle.

Suomen ja Venäjän maarajan ylityspaikat ovat olleet yli puolen vuoden ajan kiinni junille tarkoitettua Vainikkalan raja-asemaa lukuun ottamatta. Täyssulku on vaikuttanut monen ihmisen liikkumiseen ja perhe-elämään.

Lappeenrantalainen Antti Kuukka on käynyt Pietarissa metallimusiikkikeikoilla aktiivisesti vuodesta 2017 asti. Hän kertoo STT:lle saaneensa keikoilla paljon paikallisia ystäviä.

Venäjällä hän on käynyt jo lapsena isänsä mukana, kun perhe kävi Viipurissa tankkausreissuilla.

Joutui kuulusteluun rajalla

Kuukka sanoo, että häntä kuulusteltiin tuolloin siitä, miksi hänellä on bisnesviisumi. Hän kertoo saaneensa asian perusteltua sillä, että hän auttaa paikallisia keikkajärjestäjiä liiketoiminnassa.

– He olivat ilmeisesti seuranneet meitä. Meidän kaveripiiristä oli otettu valokuvia, ja olimme mukamas Venäjän hallintoa vastaan, hän kertoo.

Kuukka mainitsee, että joidenkin bändi-illoissa olleiden yhtyeiden sanoituksissa on ollut poliittisia kannanottoja. Hän ihmettelee kuitenkin viranomaisten voimakkaita reaktioita.

Ei pääse käymään Suomessa

Pietarissa vaimonsa kanssa tällä hetkellä asuva Pertti Paldanius toivoo, että raja avattaisiin, jotta he pääsisivät kulkemaan Paldaniuksen Lappeenrannan-asunnolle.

Hän on asunut yli kymmenen vuotta Lappeenrannan Ylämaalla, jossa hän tutustui venäläisiin naapureihinsa ja nykyiseen vaimoonsa.

– Tarkoitus on ollut, että meillä on kaksi asuinpaikkaa kokoaikaisessa käytössä. Ajatus on ollut, että kesät asutaan Ylämaalla ja talvet Pietarissa, hän kertoo.