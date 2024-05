Tapparassa mestaruutta juhlinut vahti vaihtaa toiseen SM-liiga-seuraan

Randelin torjui runkosarjassa 13 ottelussa, joissa torjuntaprosentiksi tuli 92. Aiemmin Randelin on torjunut SM-liigassa myös Jukureissa ja KalPassa. Kaikkiaan SM-liiga-otteluita on kertynyt 21.

– Randelin on nuori ja nouseva maalivahtikyky, joka on imenyt oppia Tapparassa koko Liigan parhaalta maalivahdilta (Christian Heljanko) huippuvalmennuksessa. Eetu tulee Kouvolaan kehittymään pitkällä suunnitelmalla ja tavoite on askel kerrallaan edetä kohti huippua, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo seuran tiedotteessa.