Nollapeli palkittiin välittömästi – HIFK ja Niko Hovinen sopimukseen

Hovinen on pelannut kuluvalla kaudella viisi ottelua torjuntaprosentilla 94,5. Viimeisimmässä ottelussa torstaina "Pappi"-lempinimellä operoiva Hovinen piti nollapelin HPK:ta vastaan.

– ”Pappi” on tullut joukkueeseen sisään loistavasti. Niin pelillisesti kuin persoonansakin puolesta, kommentoi HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen .

35-vuotias Hovinen on maailmanmestari vuodelta 2011. Kokenut maalivahti on pelannut monissa eri sarjoissa, muun muassa AHL:ssä, KHL:ssä, SHL:ssä. Viimeiset vuodet Hovinen on torjunut kotimaisessa Liigassa. Ennen HIFK:ta Hovinen torjui viimeksi Tapparassa muutaman ottelun. Sitä ennen hän viihtyi Vaasan Sportissa lähes neljä kautta.