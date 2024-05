Oliver Helander ei turhaan kainostele – keihäsmies lataa hurjan tavoitteen kesälle

– Sanoisin, että aika odotettu. Ei mitään superonnistumista, mutta ei huonokaan tulos. Siitä on hyvä lähteä parantamaan, Helander sanoo MTV Urheilulle.

Parantamiseen on mahdollisuus perjantaina, kun Helander heittää Lahden gp-kilpailussa. Helanderilla on takanaan ehjä harjoituskausi, ja mikä parasta, urallaan paljon loukkaantumisista kärsinyt mies on ollut terveenä.