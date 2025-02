Tapparassa käy myllerrys – avainhenkilö menee vaihtoon

Tappara uudistaa organisaatiotaan kuluvan kauden pääteeksi. Urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa väistyy tehtävästään.

Tuomenoksa tuli Tapparan urheilupäälliköksi kesällä 2022. Hän väistyy tehtävästään keväällä, kun hänen määräaikainen sopimuksensa Tapparan mukaan tulee päätökseen.

Tapparan urheilupäällikön tehtävässä aloittaa 1. toukokuuta Janne Lahti, joka toimii tällä hetkellä Tapparassa joukkueenjohtajana. Aiemmin pelaaja-agenttina toiminut Lahti keskittyy tehtävässään erityisesti pelaajarekrytointiin ja pelaajatarkkailuun sekä liigajoukkueen päivittäisiin urheilujohdon asioihin, Tappara kertoo tiedotteessaan.

Tapparan urheilutoimintaa johtaa urheilun kehitysjohtaja Kimmo Vähä-Ruohola.

– Kaudella 2025–2026 pelaajarekrytointia hallituksen vahvistaman budjetin puitteissa koordinoi urheilun kehitysjohtaja Kimmo Vähä-Ruohola, tukenaan urheilupäällikkö Janne Lahti. Päävalmentaja Rikard Grönborg antaa myös näkemyksensä. Pelaajarekrytointi Tapparassa on aina tiimityötä, toimitusjohtaja Mika Aro sanoo Tapparan tiedotteessa.

Vähä-Ruoholan mukaan Tapparan ensi kauden SM-liiga-joukkueen kokoaminen on edistynyt tavoitteiden mukaisesti. Joukkueen runko on pitkälti valmiina.

–Tappara pyrkii kauteen lähdettäessä olemaan mahdollisimman kotimainen ja laadukas joukkue.

Tapparrassa aloitetaan keväällä 2030-luvulle ulottuvan urheilustrategian valmistelu. Edellinen urheilustrategia kattoi vuoden 2022–2026.

– Tällä kertaa keskiössä ovat erityisesti rakenteet. Tavoitteena on saada strategian ensimmäinen vaihe valmiiksi syksyllä 2025. Strategia on yhteinen Tappara ry:lle ja Tamhockey Oy:lle, kattaen sekä juniori- että ammattilaisurheilun, Tapparan puheenjohtaja Mikko Leinonen sanoo.tiedotteessa.

– Tapparan tavoitteena on kehittää urheilujohtamisesta kilpailuetu ja tulevaisuudessa vahvistaa myös urheilujohdon resursseja. Kesän strategiaprosessissa nämä määritellään tarkemmin.

Kolme edellistä Suomen mestaruutta voittanut Tappara on ajautunut kuluvan kauden SM-liigassa suuriin vaikeuksiin. Joukkue on sarjassa vasta kahdeksantena, kun runkosarjaa on pelaamatta reilut kymmenen ottelua.