Kristian Tanus hoiti hetkellisesti myös maalivahdin tehtäviä Tapparan 5–0-kotivoitossa SaiPasta jääkiekon SM-liigassa tiistaina.
Tanus pelasti varmalta näyttäneen SaiPan maalin Tapparan johtaessa 1–0 avauserässä. Hyökkääjä sai torjuntansa jälkeen kiitokset myös maalivahti Christian Heljangolta.
Alkukauden piste per ottelu -tehoilla (3+14=17) pelannut Tanus vitsaili tilanteesta ottelun jälkeisessä haastattelussa.
– Kyllä se varmasti sellainen salainen haave on, että pari veskaria tuossa loukkaantuisi ja pääsisi joskus pukemaan kamat päälle, Tanus heitti huumorilla.
– Nopeasti tuli tilanne. Ei ollut paljon muuta tehtävissä kuin lyödä kroppaa likoon. Onneksi osui tällä kertaa.
Torjuntatilanne ja Tanuksen kommentit siitä yllä olevalla videolla.