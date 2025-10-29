Kristian Tanus hoiti hetkellisesti myös maalivahdin tehtäviä Tapparan 5–0-kotivoitossa SaiPasta jääkiekon SM-liigassa tiistaina.

Tanus pelasti varmalta näyttäneen SaiPan maalin Tapparan johtaessa 1–0 avauserässä. Hyökkääjä sai torjuntansa jälkeen kiitokset myös maalivahti Christian Heljangolta.

Alkukauden piste per ottelu -tehoilla (3+14=17) pelannut Tanus vitsaili tilanteesta ottelun jälkeisessä haastattelussa.

– Kyllä se varmasti sellainen salainen haave on, että pari veskaria tuossa loukkaantuisi ja pääsisi joskus pukemaan kamat päälle, Tanus heitti huumorilla.

– Nopeasti tuli tilanne. Ei ollut paljon muuta tehtävissä kuin lyödä kroppaa likoon. Onneksi osui tällä kertaa.

Torjuntatilanne ja Tanuksen kommentit siitä yllä olevalla videolla.