Tapparan mestari hylkäsi maajoukkueen – veri veti Venäjälle: "Tein päätöksen välittömästi"

Latvian jääkiekkoliitto vetosi Kansainväliseen jääkiekkoliittoon IIHF:ään, jotta Kalninsin KHL-siirtoa ei hyväksyttäisi. IIHF salli siirron, mutta asia on nyt siirtynyt Latvian liiton toiveesta eteenpäin IIHF:n kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

"Halusin pelata KHL:ssä"

KHL on Kalninsille ennestään tuttu sarja. Hän tahkosi sesongit 2016–18 Riian Dinamon maalilla ja pelasi sittemmin 2018–21 Helsingin Jokereissa.

– Tiesin, että kaikki tulisi olemaan ok. Meidän täytyi vain odottaa hiukan. Ei ollut kysymystäkään, sallivatko he minun pelata vai eivät. Kysymys oli, milloin se sallittaisiin. Nyt se on sallittu. Uskoin siihen, ja valmistauduin kunnolla. En voi sanoa, että tämä tilanne olisi aiheuttanut minulle vahvaa painetta, Kalnins tuumaili.