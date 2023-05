Tapparan julkistus jätti ilmaan kysymysmerkkejä – Petteri Sihvosella selkeä näkemys Suomen mestarin tilanteesta: "Se haiskahtaa kauas"

Tapparan mestarijoukkueen runko on pysymässä melko hyvin kasassa. Jo aiemmin julkaistujen jatkosopimusten jatkoksi keskiviikkona esiteltiin yhdeksän Tapparassa jatkavan pelaajan nimet . Joukossa olivat joukkueen ehdottomaan eliittiin kuuluvat Veli-Matti Savinainen , Anton Levtchi ja Otto Rauhala .

– Uusi päävalmentaja ei tietenkään heti pääse tapparalaisuuden ytimeen, joten Rauhala, Levtchi, Savinainen ja kumppanit tuovat sitä ja näin hoidetaan se siirtymäkausi. Se mystinen, mutta osin tottakin oleva voittamisen kulttuuri kulkee mukana. Se DNA ikään kuin jatkuu näissä. Se on tosi tärkeää.

Uudet pelaajat herättävät kysymyksiä

– Vielä arvokalaa tarvitaan lisää. En tiedä ajattelenko väärin, että kun on uusi koutsi, joka on vielä ulkomaalainen, ei saisi ainakaan heikompaa joukkuetta kasata kuin oli viime kaudella, Sihvonen tuumii.

– Se haiskahtaa kauas, että on vielä muutamat avainhankinnat julkistamatta tai sitten ne ovat haussa.

– Otto Leskinen vaikuttaa merkittävältä löydöltä. On iso potentiaali. Voisi ajatella, että on ensi kaudella heti heittämällä EHT-tason pelaaja. Hyvin kaivettu takaisin SM-liigaan, Sihvonen sanoo.

– Liedes on osoittanut huikean monipuolisuutensa. On ihan SM-liigan eturivin hyökkääjä. Tämä on sen kaliiberin hankinta, mitä Tapparalta saattoi odotaa. Hänellä oli vamasti ottajia ja pystyi valitsemaan joukkueensa.