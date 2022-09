Tapparan huippuvärväykset veivät Kristian Kuuselan nelosketjuun – MM-kultaleijonalta uskomattoman tyylikäs reaktio

Uuden kauden käynnistyessä Kuuselan rooli on muuttunut. Niko Ojamäen, Tyler Kelleherin ja muutaman muun hankinnan myötä Kuusela on sijoitettu Tapparan nelosvitjaan.

Kysymys kuuluu, miten pitkän linjan tähtihyökkääjä on reagoinut tähän?

Uusi kausi käynnistyy ja Kuusela on yhä Tapparan mies.

– Käymme säännöllisesti keskusteluja jokaisen pelaajan kanssa. Puhumme silloin siitä, että miten pelaaja ajattelee oman roolinsa ja miten valmennus näkee sen. Ettei oltaisi siinä tilanteessa, että kun CHL-kausi tulee nopeasti vastaan, niin silloin oltaisiin törmäyskurssilla sen suhteen, että mitä odotuksia pelaajalla on ja mitä valmennuksella on. Jos ne ovat keskenään kovasti ristiriidassa, niin sitten pitäisi miettiä uudestaan, että onko tämä juuri se pelaajan paikka vai pitääkö tässä käydä vielä lisäkeskusteluja. ”Krissen” kanssa oli aivan selvät sävelet, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola pohjustaa MTV Urheilulle.

– Hän on ollut pitkään ykköskakkosketjun pelaaja ja nyt tiedossa oli se, että meidän kärkiketjuihimme on tullut paljon uutta laiturikapasiteettia. Hän sanoi, että "kaikki on ihan fine". Hän pelaa ja auttaa joukkuetta siltä paikalta, mihin valmennus hänet laittaa.