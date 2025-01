Todella hämmentävä fakta Tapparasta – SM-liigassa tapahtuu kummia

Jääkiekon SM-liigassa Tappara kärsi kolmannen tappionsa putkeen, kun KalPa oli parempi Kuopion koitoksessa lukemin 5–2. Tapparasta on välittynyt viime aikoina hyvin hämmentäviä piirteitä.

Normaalisti erittäin hyvin puolustavan Tapparan rintama on rakoillut pahasti. Tappara kärsi ensin kaksi murskatappiota putkeen, kun Ässät kaatoi sen Porissa 5–0 ja Pelicans oli Lahdessa parempi lukemin 7–1.

Tapparan verkkoon on tykitetty viimeisissä kolmessa ottelussa peräti 17 osumaa eli 5,66 maalia per peli. Ennen nykyistä tappioputkea Tapparan verkkoon oli isketty 35 ottelussa 88 osumaa eli keskiarvoltaan 2,51 maalia per peli.

Perjantaina Kuopiossa KalPan maaleista vastasivat Kasper Simontaival, Filip Westerlund, Kristjan Kombe, Lasse Lappalainen ja Andreas Okany. Tapparan osumista vastasivat Oiva Keskinen ja Julius Mattila.

Tappara on sarjassa neljäntenä. Sen ero kärjessä olevaan Ilvekseen on kolme pistettä. KalPa on sarjassa kahdeksantena.