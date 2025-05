Tappara kaappasi jälleen KalPan kultatähden

KalPassa Suomen mestaruutta juhlinut Kasper Simontaival palaa kasvattajaseuraansa Tapparaan. Simontaival ja Tappara solmivat kaksivuotisen pelaajasopimuksen.

Simontaival siirtyi Tapparasta KalPaan kaudeksi 2021–2022. Nelivuotisjakso Kuopiossa huipentui tällä kaudella, kun KalPa pääsi juhlimaan Suomen mestaruutta kaadettuaan finaalisarjassa SaiPan voitoin 4–2.

Simontaival, 23, esiintyi kevään pudotuspeleissä edukseen iskemällä 19 ottelussa tehot 3+6. Runkosarjan 58 ottelussa taitavan hyökkääjän pisteet olivat 13+19=32.

– Simontaipaleen kokonaisvaltainen pelaaminen on ottanut KalPassa vietettyjen vuosien aikana harppauksia eteenpäin. Pelaajan kehittyminen on ollut nousujohteista, Kuopiossa on tehty asioita erittäin hyvin, Tapparan urheilupäällikkö Janne Lahti sanoo seuran tiedotteessa.

– Tuntuu erittäin hyvältä palata takaisin kotiin, vaikka Kuopiossa tulikin koettua monta hienoa hetkeä. Odotan innolla, että päästään joukkueen kanssa treenaamaan ja pelaamaan, Simontaival sanoo.

Simontaival on jo toinen KalPan kultajoukkueen runkopelaaja, joka jatkaa matkaansa ensi kaudeksi Tapparaan. Aiemmin Tappara kertoi puolustaja Jesper Mattilan siirtyvän Tampereelle kolmivuotisella sopimuksella.

Tappara on solminut kaksivuotisen sopimuksen myös 16-vuotiaan Juho Piiparisen kanssa. Viime kaudella Pelicansista saapunut puolustaja pelasi pääasiassa Tapparan U20-joukkueessa. Keväällä Piiparinen pelasi Suomen joukkueessa alle 18-vuotiaiden MM-turnauksessa.