Sanna Marin on erittäin iloinen THL:n rokotelinjauksesta: "Olemme menossa kohti normaalimpia aikoja"

Hallitus on poistamassa tartuntatautilaista maininnan kahden metrin turvaväleistä. Pääministeri Marin toivoo, että lakimuutos saadaan virallisesti päätetyksi hallituksessa tänään tai huomenna.

Jäljityksen tulevaisuudesta keskustellaan

Viime viikkoina on keskusteltu runsaasti siitä, tarvitaanko laajaa koronajäljitystä edelleen.

Järjestelmä sitoo paljon terveydenhuollon henkilökuntaa, ja toisaalta jäljitys on takkuillut osassa maata vakavasti.

Paikallisia rajoituksia saatetaan yhä tarvita

Pääministeri on useaan otteeseen arvioinut, että rajoituksia voidaan purkaa laajamittaisesti, kun Suomen rokotekattavuus on 80 prosentissa. Tällä hetkellä kaksi annosta on 50,8 prosentilla väestöstä.