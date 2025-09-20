Jääkiekkouransa lopettanut Marko Anttila myöntää kaipaavansa takaisin koppiin, mutta ei kentälle. Asiantuntijahommien makuun päässyt Anttila on nauttinut roolista.

Marko Anttila lopetti 20 vuotta kestäneen ammattiuransa viime keväänä Kärppien paidassa. Uran jälkeen Anttila ei ole kuitenkaan pysynyt poissa julkisuudesta, sillä entinen leijonakapteeni on ehditty nähdä jo kahdessa realitysarjassa.

Anttila ehti ottaa uran jälkeen kesän rennommin, mutta syksyllä on ollut kiirettä muun muassa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman vuoksi, jossa Anttila on mukana parinsa Kia Lehmuskosken kanssa.

– Mielenkiintoista aikaa tämä on ollut, toteaa Anttila uran jälkeisestä ajasta.

Monet kiekkoilijat puhuvat uran jälkeen hiipivästä tyhjyyden tunteesta, kun poistuu koppielämästä, mitä on elänyt pitkään. Myös Anttila myöntää tämän.

– Koppiin on varmaan loppuelämän ikävä. Ne ovat parhaita hetkiä jääkiekossa, kun saa olla kopissa jätkien kanssa.

Anttila lisää kuitenkin sivuhuomion naurahtaen.

– Kentälle ei niin paljoa kaipaa.

TTK:sta Anttila on kuitenkin saanut tyydytystä pukukoppikaipuuseensa.

– Siellä treenataan samoissa saleissa samojen ihmisten kanssa joka päivä, niin paljon samaa tässä on.

Asiantuntijatehtävät

Anttila on päässyt uransa jälkeen myös asiantuntijatehtäviin. "Mörkö" oli Viaplayn asiantuntijana viime kevään MM-kisoissa, minkä lisäksi tällä kaudella hän toimii Ilveksen omissa ottelulähetyksissä asiantuntijana. Anttila on nauttinut uudenlaisesta näkökulmasta jääkiekkoon.

– Jääkiekko ja sen seuraaminen ovat lähellä sydäntä. Ilveksen kanssa työskentelyyn kuuluu myös aitio- ja klubitoiminnassa mukana olo. Se on mielenkiintoinen projekti ja hienoa, että ottivat yhteyttä.

Anttila kertoo olevansa myös kiinnostunut puhujakeikoista, vaikka syksyn kiireinen aikataulu ei ole antanut siihen vielä mahdollisuutta. Anttila pääsee Ilveksen toimintaankin mukaan enemmän vasta tanssien loputtua, sillä tällä hetkellä tanssit vievät suurimman ajan.

Jääkiekkotaustasta on hyötyä tanssikisassa.

– Se on todella fyysistä hommaa. Siitä on ollut hyötyä jaksamisessa, mutta erilaiset liikkeet aiheuttavat harmaita hiuksia.

Alkanutta Liiga-kautta Anttila ei ole ehtinyt seurata muutamaa peliä lukuun ottamatta.

– Tasainen sarja tulee taas. Erot ovat niin pieniä tässä alussa, että vaikea vetää suurempia johtopäätöksiä vielä. Hieno kausi kuitenkin tulossa.

Mestarisuosikkinsa Anttila kuitenkin paljastaa.

– Ilmeisimmin Ilves on mulla suosikki, tietenkin, mutta tällä nykysysteemillä se paras kaivetaan esille aika varmasti. Siihen tarvitaan aika paljon onnea ja hyvää tekemistä.