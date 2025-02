Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö vierailivat lauantaina Huomenta Suomessa puhumassa muun muassa TTK:sta.

Tanssijapariskunta Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö vierailivat lauantaiaamuna Huomenta Suomessa keskustelemassa muun muassa Hämeenlinnan Teatteriin koreografioimastaan Sudenmorsian-näytelmästä, yli 35-vuotta kestäneestä rakkaustarinastaan sekä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta.

Haapalainen ja Suutari-Jääskö tapasivat jo nuorina kilpalattialla ollessaan toistensa vastustajia. He ystävystyivät ja aikuistuttuaan ymmärsivät, että kaipasivat toisiltaan myös jotain muuta kuin ystävyyttä.

– Samanhenkisyys oli mielestäni päivänselvää ihan jo lapsena, kun tapasimme ensimmäisiä kertoja kisoissa, Haapalainen sanoi.

– Ihastuin siihen paneutumiseen ja energiaan sekä siihen, kun näkee, että on kovat visiot ja hyvä fokus, vaikka ollaan 11-vuotiaita. Suunta, se on mielestäni viehättävää ihmisessä, että tietää, mihin on menossa tai ainakin etsii jotain sellaista, hän jatkoi.

Sekä Haapalainen että Suutari-Jääskö ovat työskennelleet jo vuosien ajan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Haapalainen on tullut tutuksi ohjelman tuomarina ja tuomariston puheenjohtajana, kun taas Suutari-Jääskö työskentelee ohjelman kulisseissa show directorina.

– Olen osa mahtavaa tuotantoryhmää ja minun roolini on show director. Käyn viikolla ohjaamassa pareja ja katsomassa, että tulee mielenkiintoisia esityksiä ja ettei tule toisintoja, vaan kaikki numerot ja esiintyjät ovat erilaisia. Tsemppaan kilpailijoita, mutta myös opettajia, Suutari-Jääskö kertoi TTK-työstään.

Samalla, kun kaksikko alkoi kertoa TTK-pesteistään, ilmestyi haastattelun taustalle arkistokuvaa takavuosien TTK-kausilta.

– Mitäs täällä on! Onpas suihkurusketus! Haapalainen hihkaisi.

Haapalaisen huomio kiinnittyi erääseen ulkonäölliseen seikkaan, kun ruudulla näytettiin kuvaa TTK-tuomareista vuosien takaisessa lehdistötilaisuudesta.

– Jormalla (Uotinen) on tukka päässä. Ja minullakin, hän sanoi ja repesi nauruun.