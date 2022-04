Tanskan prinsessa Isabella täytti 15 vuotta – poseerasi aikuismaisesti näyttävässä kuvasarjassa: "Niin upea"

View this post on Instagram

Isabella on perheen neljästä lapsesta keskimmäinen. Hänellä on isoveli Christian, 16, sekä kaksoissisarukset Josephine ja Vincent, 11. Hän on Tanskan kuningatar Margareeta II:n ja hänen puolisonsa prinssi Henrikin neljäs lapsenlapsi ja kruununperimysjärjestyksessä kolmas heti isänsä ja isoveljensä jälkeen.