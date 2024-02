Prinsessa Estelle täytti 12 vuotta – hovi poikkesi perinteistään

Ruotsin prinsessa Estelle täytti 12 vuotta, jonka kunniaksi hovi julkaisi onnentoivotukset Instagramissa. Yleensä hovi on onnitellut synttärisankaria kuvalla, mutta perinteistä poiketen Estelle sai syntymäpäivänään onnittelut videon muodossa.

Video on kuvattu talvisissa maisemissa ja siinä nähdään Estelle hiihtämässä yhdessä pikkuveljensä, prinssi Oscarin kanssa ja menossa on mukana myös perheen koira Rio. Syntymäpäivävideon on kuvannut lasten äiti, kruununprinsessa Victoria.