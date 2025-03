Tanskan prinsessa Isabella pian 18 vuotta: "Yhtä kaunis kuin äitinsä"

Tanskan prinsessa Isabella on pian täysi-ikäinen.

Tanskan prinsessa Isabella täyttää 18 vuotta 21. huhtikuuta. Tanskan hovi julkaisi pian täysi-ikäisestä prinsessasta tuoreita kuvia hovin virallisella Instagram-tilillä.

Kuvien yhteyteen on kerrottu tulevista juhlallisuuksista, jotka järjestetään 11. ja 15. huhtikuuta Århusissa ja Kööpenhaminassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Kuninkaallisten fanit riensivät ihastelemaan prinsessan hymyilevää olemusta.

– Niin kaunis prinsessa, yksi kommentoi.

– Yhtä kaunis kuin äitinsä, toinen toteaa.

– Kuningatar Margareetan piirteet, kolmas ihastelee.

Tanskan hovin virallisilla kerrotaan, että juhlallisuuksissa tullaan näkemään nuorta osaamista. Århusin kaupungintalolla järjestetään tapahtuma, joka on sivuston mukaan kunnianosoitus monelle kaupungin nuorelle osaajalle musiikin, muodin ja ruoan saralla.

Virallinen juhla järjestetään 15. huhtikuuta kuninkaallisessa teatterissa Kööpenhaminassa. Tilaisuudessa nautitaan tanskalaisten nuorten osaajien erilaisista esityksistä.

Prinsessa Isabella on kuningas Frederikin ja kuningatar Maryn toiseksi vanhin lapsi. Hän on kruununperimysjärjestyksessä toisena isoveljensä prinssi Christianin,19, jälkeen. Kuningasparilla on myös kaksoslapset prinssi Vincent ja prinsessa Josephine, jotka ovat 14-vuotiaita.