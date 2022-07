Tanskan prinssi Felix 20 vuotta – tältä aikuistunut prinssi näyttää nykyään

View this post on Instagram

Prinssi Felix on Tanskan prinssi Joachimin ja tämän entisen vaimon kreivitär Alexandran nuorempi poika. Hänellä on kolme vuotta vanhempi isoveli prinssi Nikolai, joka on tehnyt muun muassa mallin töitä. Lisäksi hänellä on kaksi sisarpuolta, vuosina 2009 syntynyt prinssi Henrik ja vuonna 2012 synnyt prinsessa Athena, joiden äiti on Joachimin nykyinen puoliso prinsessa Marie.