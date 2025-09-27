Sotilasliitto Nato aikoo lähettää Itämeren alueelle ainakin yhden fregatin vahvistamaan ilmatorjuntaa sekä lisätä valvontaa ja tiedustelua alueella monin keinoin. Nato kertoo asiasta uutistoimisto Reutersille lähettämässään sähköpostissa.
Uudet toimet vahvistavat Baltic Sentry -operaatiota, joka aloitettiin tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi. Nato-maat ovat jo aiemmin lähettäneet fregatteja, lentokoneita ja drooneja suojelemaan infrastruktuuria.
Syynä on tanskalaisilla lentokentillä tapahtunut droonihäirintä.
Naton edustaja sanoo Reutersille, että sotilasliitto ei kerro, mitkä maat esimerkiksi toimittavat valvontavälineitä.
Moni taho on syyttänyt droonihäirinnästä Venäjää. Maa on kiistänyt osallisuutensa viimeaikaisiin droonihavaintoihin.