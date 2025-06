Ähtärin eläinpuistossa syntyi kolme äärimmäisen uhanalaista poikasta

Ähtärin eläinpuisto sai uusia asukkaita, kun munista kuoriutui kolme äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhen poikasta.

Ähtärin eläintarha kertoo tiedotteessaan, että kaikki nyt kuoriutuneet hanhenpoikaset ovat emojensa suojissa hyvässä kunnossa ja virkeitä.

Poikaset ovat osa eläinpuiston luonnonsuojelullisesti merkittävää kiljuhanhien suojelutyötä.

Toinen kiljuhanhipariskunta hautoo vielä, joten toiveena on saada lähiaikoina lisää poikasia.

– Poikasten syntymä on aina erityinen hetki, mutta erityisesti kiljuhanhen kaltaiselle uhanalaiselle lajille jokainen yksilö on tärkeä. Tämä on jälleen pieni, mutta merkittävä askel lajin suojelussa, Ähtärin eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski kertoo.

Kiljuhanhi on Euroopan uhanalaisimpia hanhilajeja ja luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi.

Laji kuuluu Euroopan eläintarhojen ja akvaarioiden kattojärjestön EAZAn ylläpitämään EEP-suojeluohjelmaan. EEP-ohjelman tavoitteena on ylläpitää elinvoimaisia, geneettisesti monimuotoisia populaatioita osana lajien suojelua ja mahdollista palautusta luontoon.

Hanhiperheen rauhan ja eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi läpikulkua vesilintutarhassa on toistaiseksi rajoitettu.

Turun Topinojan jätekeskuksella pesii Suomen historian toinen kattohaikarapesue