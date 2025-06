Kaksi miekkavalasta ja 12 delfiiniä vankina suljetussa eläinpuistossa Ranskassa: "Eläimillä ei ole enää kauaa aikaa"

Etelä-Ranskan Antibesissa suljettiin tammikuun alussa eläinpuisto Marineland, mutta siellä olleille kahdelle miekkavalaalle ja kahdelletoista delfiinille ei ole vielä löydetty uutta kotia.

Puisto jouduttiin sulkemaan, koska Ranska hyväksyi vuonna 2021 lain, joka kieltää muun muassa valaiden ja delfiinien käyttämisen esityksissä vuoteen 2026 mennessä. Puiston mukaan suurin osa asiakkaista tuli katsomaan juuri miekkavalaita ja delfiinejä, joten puisto oli suljettava.

Puistossa oli myös muun muassa haita, merileijonia ja aiemmin myös jääkarhu, mutta ne on jo viety pois.

Kaksi miekkavalasta, Wikie, 24 ja hänen poikasensa Keijo, 11, sekä kaksitoista delfiiniä ovat nyt uiskennelleet levän valtaamissa altaissa yli viiden kuukauden ajan. Vesipuistossa ei ole enää muuten työntekijöitä, mutta valailla ja delfiineillä on pieni tiimi, joka käy ruokkimassa ja harjoituttamassa niitä.

Työntekijät ovat julkaisseet työstään suljetussa puistossa videoita, koska ovat turhautuneet julkisuudessa liikkuviin huhuihin siitä, että eläimet olisivat hylättyinä autiossa puistossa. Eläimet ovat tottuneet harjoitteluun, joten sitä on jatkettava sulkemisenkin jälkeen.

Videot näyttävät altaiden muutoksen

Eläinsuojelujärjestö Tidebreakersin julkaisemat kuvamateriaalit levisivät keväällä ensin sosiaalisessa mediassa ja sitten myös kansainvälisen median sivustoilla.

Järjestö kertoo kuvaavansa säännöllisin väliajoin ilmakuvaa puistosta, jotta voivat seurata eläinten vointia.

– Olemme nähneet, kuinka altaat ovat menneet huonoon kuntoon. Näillä eläimillä ei ole enää kauaa aikaa, ne on saatava siirrettyä nopeasti pois, sanoo järjestön perustaja Marketa Schusterova MTV Uutisille.

Uusin video on kuvattu kesäkuun alussa, näet kuvaa siitä videolla jutun yläpuolella.

Videolla altaat näyttävät likaisilta ja levän täyttämiltä. Luonnonsuojelujärjestö SeaShepherd on kuitenkin sitä mieltä, että levä on valaille parempi kuin "uima-altaalta näyttävä, kloorattu allas". SeaSepherd on ollut mukana Marinelandin ja Ranskan hallituksen neuvottelupöydässä kahdesti ja on aktiivisesti mukana etsimässä eläimille uutta sijoituspaikkaa.

Järjestö on myös luvannut auttaa tilannetta viidellä miljoonalla eurolla, kunhan ratkaisu eläimille löytyy.

– Koska esityksiä ei enää pidetä, kloorin määrää vähennettiin. Merivedessä on levää, mikä leviää altaisiin, koska siellä ei ole kemikaaleja. Työntekijät siivoavat levää pois, mutta jättävät siitä osan, koska se on luonnollista valaille. SeaShepherd -järjestön Ranskan johtaja Lamya Essemlali sanoo MTV Uutisille.

Teneriffan ja Japanin eläinpuistot tyrmätty

Alkuvuodesta uutisoitiin, että eläimet olisi pystytty siirtämään Teneriffalle Loro Parquen eläintarhaan, mutta puistossa oli jo entuudestaan neljä miekkavalasta ja yksi vastasyntynyt, joten paikka lopulta kieltäytyi ottamasta Marinelandin eläimiä vastaan.

Ranskan viranomaiset tyrmäsivät ehdotuksen lähettää valaat ja delfiinit puolestaan Japaniin eläinpuistoon, koska siellä ne olisi sijoitettu pienempiin altaisiin kuin Ranskassa ja mahdollisesti erotettu toisistaan.

Yksi julkisuudessa puhutuista vaihtoehdoista on The Whale Sanctuary Project (WSP) -järjestön rauhoitusalue Nova Scotiassa. Aluetta ei vielä ole rakennettu, mutta WSP kertoo sen olevan 40 hehtaarin kokoinen alue meressä, joka olisi rajattu verkoilla. WSP:n johtaja Lori Marino kieltäytyi kommentoimasta aihetta MTV Uutisille vedoten keskustelujen olevan kriittisessä vaiheessa Ranskan hallituksen kanssa.

Delfiineille rauhoitusalue Kreikasta?

Rauhoitusalueen idea on, että eläimet eläisivät loppuelämänsä rajatulla alueella merellä, jossa ihmiset pääsisivät kuitenkin hoitamaan niitä.

– Nova Scotian alueessa on monia ongelmia, se ei ole vaihtoehto, SeaShepherd -järjestön Essemlali kuitenkin sanoo.

Essemlalin mukaan delfiineille voisi järjestyä sijoituspaikka nopeastikin, vuoden sisällä, Kreikasta, kunhan sille saataisiin hallituksen tasolta viralliset luvat. Miekkavalaat tarvitsevat erilaisen alueen, ja sellaista etsitään koko ajan.

– Euroopassakin on rantaviivaa vaikka kuinka paljon. Olemme aloittaneet vedenlaadun tutkimuksia muutamassa paikassa ja etsimme aktiivisesti miekkavalaille sopivaa paikkaa.

Tidebreakers-järjestön mukaan alueen rakentamiseen menee aikaa, joten valaat ja delfiinit olisi saatava väliaikaiseen kotiin ennen sitä. Aktiivisesti tilanteessa mukana oleva SeaShepherd -järjestö kuitenkin sanoo, että parasta eläimille olisi olla Marinelandissa, kunnes rauhoitusalue järjestyy.

– Altaita tarvitsee kunnostaa, mutta muuten niillä on siellä hyvät oltavat. Marineland haluaisi niistä eroon mahdollisimman pian, olisivat halunneet jo aikoja sitten, koska joutuvat maksamaan työntekijöille ja altaiden kunnossapidosta, mutta mielestäni se on heidän velvollisuutensa. He ovat tehneet kasoittain rahaa eläinten esityksillä vuosien aikana, Essemlali sanoo.

Julkisuudessa on pelätty, että eläimet lopetetaan, koska niille ei löydy paikkaa. Essemlali sanoo, että ei usko yhtiön lähtevän sellaiseen:

– Siitä tulisi niin valtava yleisön raivo ja häpeä Ranskalle.

Loppu eläinten vankeudelle?

Lamya Essemlali uskoo, että rauhoitusalueen löytyminen delfiineille ja lopulta myös miekkavalaille on käännekohta vankina pidettävien merieläinten kohdalla.

– Ihmisten on ymmärrettävä, että mitä tapahtuu Marinelandissa, on suuri käännekohta. Koskaan emme ole olleet näin lähellä löytää rauhoitusaluetta vankeina pidetyille merieläimille. Se tietäisi loppua pikkuhiljaa koko alalle. Se on syy, miksi tulimme Marinelandin tilanteeseen näin voimakkaasti mukaan. Ehkä vuosi 2025 on se vuosi, kun lopetamme merieläinten vankina pitämisen.

Essemlalin mukaan se olisi alan loppu siksi, että ennen puistojen sulkeuduttua eläimet on siirretty toisesta puistosta toiseen – jatkamaan vankina elämistä ja esiintymistä. Rauhoitusalueen löydyttyä suljetuista puistoista ehkä vietäisiin eläimet elämään loppuelämänsä merestä erotetulle rauhoitusalueelle.

Miekkavalaita elää maailmalla vankeudessa noin 50 yksilöä, delfiinejä puolestaan satoja.

MTV Uutiset yritti tavoittaa sekä Ranskan ministeriöltä että Marinelandilta kommenttia aiheeseen tuloksetta.