Tanska aikoo siirtää vankiloistaan kolmansien maiden kansalaisia Kosovoon – näitä vankeja Kosovo ei aio vastaanottaa

Itäisessä Kosovossa sijaitsevassa Gjilanin kaupungissa parhaillaan kunnostetaan vankilaa, minne on tarkoitus siirtää 300 vankia Tanskasta kahden vuoden päästä.

Tanskan mukaan sen vankilat ovat ruuhkaisia. Maa maksaa Kosovolle kymmenessä vuodessa yhteensä 210 miljoonaa euroa. Se on paljon rahaa, Kosovon bkt per asukas on murto-osa tanskalaisten keskimääräisestä bkt-luvusta.