Tänne Koskelan murhasta tuomitut pojat määrättiin nyt – kohtaavat myös täysi-ikäisiä vankeja

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Sijoituspaikka liittynee nuorten kotipaikkaan, sillä alaikäinen vanki tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle kotipaikkaansa, ellei lapsen etu muuta vaadi.

Vantaan vankila on lisäksi yksi niistä rajatuista paikoista, joissa alaikäisiä vankeja voidaan pitää. Tänä kesänä julkaissun selvityksen mukaan Suomessa vankiloissa ei ole erillisiä alaikäisille vangeille tarkoitettuja tutkintavanki- ja vankiosastoja, vaan alaikäiset vangit sijoitetaan pääsääntöisesti nuorten osastoille sekä vankilan ulkopuolisiin laitoksiin.

Selvityksen mukaan nuorten vankien osastoja on Helsingin, Vantaan, Hämeenlinnan ja Turun vankiloissa. Keravan avovankilassa on lisäksi yksi nuorten osasto. Marraskuussa 2020 käyttöönotetussa uudessa Hämeenlinnan naisten vankilassa on mahdollisuus sijoittaa alaikäinen erilleen aikuisista vangeista.

Alaikäinen ei saa olla aikuisten vankien kanssa tekemisissä valvomatta

Alaikäisiä vankeja koskevan ohjeen mukaan alaikäinen vanki on pidettävä erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa vaadi muuta. Tähän sisältyy velvoite pitää alaikäinen eri osastolla ja eri toiminnoissa kuin aikuiset vangit. Käytännössä alaikäiset vangit kuitenkin kohtaavat täysi-ikäisiä vankeja, sillä nuorten vankien osastoilla on myös täysi-ikäisiä vankeja. Ohjeen mukaan tällöin toiminnan on tapahduttava henkilökunnan valvonnassa ja ohjauksessa.

Vantaalle ollaan kuitenkin perustamassa osastoa alaikäisille vangeille.