Rikosoikeuden professori toivoo Koskelan murhasta tuomittujen pääsevän pian kuntouttavien toimien piiriin – "Kyllä hekin joskus siviiliin astuvat"

Tolvasen mukaan oikeus on kiinnittänyt huomiota niihin seikkoihin, joihin pitääkin.

Jos rikokseen syyllistynyt on iältään 15–20-vuotias ja ensikertalainen, hän istuu tuomitusta vankeusrangaistuksesta vain kolmanneksen. Koskelan murhasta tuomitut ovat olleet tutkintavankeudessa jo viime vuoden joulukuusta lähtien, ja tämä aika vähennetään rangaistuksesta.

Tutkintavankeudessa rajoitukset kovemmat

Jos joku tai jotkut tuomituista nyt valittavat tuomiosta hovioikeuteen, valittaja pysyy edelleen tutkintavankeudessa. Tolvasen mukaan olisi kuitenkin nuorten omaa parasta ajatellen hyvä, että he siirtyisivät mahdollisimman nopeasti tutkintavangeista vankeusvangeiksi.

– Vankeus on rangaistuksen suorittamista ja on ihan oikein, että rikoksesta rangaistaan. Mutta kyllä nämä tuomitut joskus siviiliin astuvat, ja silloin olisi hyvä jos he tulisivat vankilasta yhteiskuntaan sopeutuneempina kuin sinne menivät, hän perustelee.