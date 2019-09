Iran kertoo vapauttavansa osan Stena Imperon miehistöstä, mutta ajankohdasta ei ole tietoa – kiistaan liittyvä iranilaistankkeri katosi kartalta

Iran otti haltuunsa ruotsalaisvarustamon omistaman, Britannian lipun alla purjehtivan tankkerin ja sen miehistön Hormuzinsalmessa Persianlahdella heinäkuun puolivälin jälkeen. Aluksella on 23 hengen miehistö.

Suomen Teheranin-suurlähetystö on tarjonnut konsuliapua Stena Imperon miehistön latvialaiselle jäsenelle, koska Latvialla ei ole omaa edustustoa Iranissa. Iranin ulkoministeriön mukaan latvialainen miehistön jäsen on nyt vapautettavien joukossa, kertoi BBC.

Miehistön muista jäsenistä 18 on intialaisia, kolme venäläisiä ja yksi filippiiniläinen. Laivayhtiön mukaan he jäävät laivalle. Iranilaismedian mukaan seitsemän vapautettavaa miehistön jäsentä ovat jo poistuneet alukselta.

Iranin viranomaiset ovat antaneet julkisuuteen vaihtelevia selityksiä sille, miksi tankkerin matka katkaistiin. Yksi selityksistä on ollut, että aluksen epäillään rikkoneen merenkulun säännöstöä.

Iranilaistankkeri pimeni kartoilta

Iran on kiistänyt oletukset, että Stena Imperon haltuunotto olisi ollut vastaveto sille, että Britannia takavarikoi iranilaisen öljytankkerin Grace 1:n Gibraltarin edustalla heinäkuun alussa. Aluksen nykyinen nimi on Adrian Darya 1. Sen on epäilty rikkoneen EU-pakotteita yrittämällä viedä öljyä Syyriaan.