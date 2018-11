Anni Törn katosi ystävien illanvieton jälkeen ja löytyi vasta, kun miesystävä kertoi, mihin vei ruumiin – löydettiin tästä metsähaudasta 200 kilometrin päästä

Epäiltynä miesystävä

Kerrottiin, että asiaan liittyen on pidätetty savonlinnalainen mies. Kuulusteluissa mies oli myöntänyt ”myötävaikuttaneensa” naisen kuolemaan.

Tiedotusvälineet selvittivät nopeasti, että epäilty on Törnin miesystävä. Poliisi ei ole asiaa kommentoinut, mutta MTV Uutiset on saanut tiedolle vahvistuksen Törnin lähipiiristä.

Ruumis löytyi metsähaudasta

Taustalla mustasukkaisuutta?

Syynä on mahdollisesti se, että poliisilla ja epäillyllä on jossain määrin eriävät näkemykset tapahtumien kulusta.

Sen poliisi on kuitenkin kertonut, että naisen kuolemaan johtaneen väkivallan uskotaan saaneen alkunsa riidasta . Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin saamiinsa tietoihin pohjaten, että Törnin ja tämän miesystävän välillä olisi ollut surmayötä edeltäneenä iltana mustasukkaisuusriitaa .

Poliisi ei ole motiivia sen kummemmin kommentoinut. Julkisuuteen on toisteltu, että lopulta väkivallan syyt ovat vain epäillyn tiedossa, eikä niihin välttämättä saada lopullista vastausta.

Naapurin järkytys



Henkirikoksesta epäillyn miehen naapurustossa tapaus on aiheuttanut järkytystä.

Erään MTV Uutisten tavoittaman naapurin mukaan tapaus on jäänyt vaivaamaan erityisesti siksi, etteivät miehen asunnon yölliset tapahtumat kantautuneet seinien taakse.

Naapurin mukaan järkytystä on syventänyt se, että kaksikko vaikutti ulospäin tavallisesta, asialliselta ja sosiaaliselta pariskunnalta.

Uutiset on otettu vastaan raskain mielin myös eräässä vakuutusalan yrityksessä. Sekä Törn että henkirikoksesta epäilty miesystävä olivat yrityksen työntekijöitä. He tosin työskentelivät eri toimipaikoissa.

Yhtiön toimitusjohtaja kommentoi tapausta aiemmin MTV Uutisille ja kertoi, että työyhteisössä on asian tiimoilta jouduttu turvautumaan kriisiapuun. Nyt yhtiöstä tapaukseen ei enää haluta ottaa kantaa, jotta asia saadaan käsiteltyä loppuun rauhassa.

Puolustus: "Hän on ihan oikeasti hämmennyksissään"

Epäillyn, noin kolmekymppisen miehen puolustus kommentoi henkirikosepäilyä MTV Uutisille pian vangitsemisen jälkeen. Puolustusasianajajan mukaan mies katui tekoaan ja oli hämillään siitä, ”miten näin on päässyt käymään”.

– Päämiehelläni ei ole minkäänlaista rikoshistoriaa. Näin ollen tilanne on sellainen, että hän on ihan oikeasti hämmennyksissään, että miten näin on päässyt käymään, puolustusasianajaja Jyrki Piiparinen kommentoi tuolloin.