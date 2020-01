Tampereen yliopisto palkkasi seksuaalisen häirinnän takia tehtävästään vapautetun professorin – näin yliopisto selittää palkkauspolitiikkaansa

Miksi yliopisto palkkasi miehen?

– Häirintätapaus on noussut esille vuonna 2014, minkä jälkeen henkilö on aikanaan omassa yliopistossaan Ohio State Universityssa vapaaehtoisesti ollut yhden lukukauden vapautettuna tehtävästään. Tämän jälkeen hän on tietojemme mukaan hoitanut professorin tehtäväänsä moitteettomasti. Hän on nyt eläköitynyt, Koskinen vastaa.