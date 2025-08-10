Tampereen puukotuksen uhri on epäillyn entinen puoliso

Toinen Tampereen Keskustorilla lauantaina tapahtuneen puukotuksen uhreista on epäillyn entinen puoliso, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan teosta epäillyltä miehellä on voimassa oleva lähestymiskielto naista kohtaan. Etelä-Savon käräjäoikeus määräsi lähestymiskiellon lokakuussa 2024 suojaamaan naista epäillyltä.

Toinen puukotuksen uhreista on poliisin mukaan on naisen uusi kumppani.

Poliisin mukaan nainen sai teon yhteydessä vammoja ja hänet vietiin sairaalaan. Mies ei saanut välittömiä hoitotoimenpiteitä vaativia vammoja.

Poliisi ei toistaiseksi tiedota tutkinnan yksityiskohdista enempää.

Kaksi loukkaantunut puukotuksessa Tampereen keskustassa

