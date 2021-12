Tampere-talon johtaja ihmeissään ristiriidasta: "Koronapassin laissa on älyttömiä porsaanreikiä"

Tampere-talo on ottanut koronapassin käyttöön 17. marraskuuta. Valtaosa palautteesta on ollut myönteistä, sanoo johtaja Paulina Ahokas .

Esiintyjiltä ei voi vaatia

– Ei ole järkeä, että ihmiset voivat mennä muihin palveluihin ilman passia, ja me vaadimme sitä. Laissa on älyttömiä porsaanreikiä, kuten se, että me emme voi vaatia esiintyjiltä koronapassia. He ovat meillä töissä palkkiopohjaisesti, mutta aluehallintoviraston mukaan emme voi heiltä passia edellyttää.