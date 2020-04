"Tämän rinnalla muutama ravintola ei tunnu missään": Teollisuusliiton pomo pahoittelee nyt kehnoa vertaustaan, mutta kertoo miksi Turun telakan koronatilanne on vaarallisempi

– Telakan merkitys kokonaisuudessaan Suomelle, Suomen bruttokansantuotteelle ja Suomen viennille on niin valtava. Halusin tällä tviitillä nostaa esiin sen, että kun paljon on puhuttu julkisuudessa, että ravintoloille ja yrityksille pitää antaa paljon suoraa tukea, niin olen tästä samaa mieltä – samalla halusin sanoa, että jos telakka ajautuu vielä suurempaan kriisiin, niin se ei ole vain 450 työpaikkaa ja 900 lomautettua. Siellä telakalla on joka päivä 7000 ihmistä töissä. Sen verkostossa on Suomessa 30 000 ihmistä töissä. Jos telakan strategia toteutuu, ja he puolittavat tuotannon risteilijäbisneksen sukeltaessa, niin se luku on ihan muuta kuin 450 työpaikkaa.