Helsingin telakka siirtyy venäläisliikemiehiltä kanadalaisyhtiölle

Telakan tilanne on ollut jo vuosien ajan epäselvä, sillä EU:n Venäjä-pakotteet ovat käytännössä estäneet telakan täysimääräisen toiminnan. Tähän mennessä Venäjä on ollut Helsingin Telakan pääasiallinen markkina-alue.

”Vakuutuin, että uuden omistajan myötä telakan ja koko Suomen meriteollisuuden tulevaisuus on valoisampi. Davie on hyväksytty osaksi Kanadan kansallista laivanrakennusstrategiaa, jonka puitteissa sen on tarkoitus rakentaa valtiolle mm. seitsemän jäänmurtajaa. On myös erittäin myönteistä, että omistajavaihdos tapahtui Suomen valtion kannalta markkinaehtoisesti”, Rydman sanoo ministeriön tiedotteessa.