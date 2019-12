Tämä video sulattaa sydämet! Lucy-koira tapasi joulupukin – karvakuonolla oli pukille vain yksi harras toive

Lucy on koira, jonka kehutaan oleva ”suurella persoonallisuudella, isolla hymyllä sekä suurella sydämellä” varustettu koira, jota ei voi kuin rakastaa.

Se on kuitenkin rakastettavasta luonteestaan huolimatta turvakodissa pisimpään ollut asukas. Se on etsinyt loppuelämänsä kotia hyvin pitkään, sillä turvakodin mukaan Lucy ei tule toimeen lasten tai pienten eläinten kanssa.

Parivaljakon kohtaaminen sulattaa sydämet: Lucy on joulupukista silminnähden todella innoissaan. Joulupukin on jopa toppuuteltava uutta karvaista ystäväänsä, sillä koira on kiskoa pukkia harmaasta parrasta liiankin innokkaasti.