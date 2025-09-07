Tämä tanssipari sai TTK-tuomareilta kylmää kyytiä

Kristiina Mäkelä sai TTK-tuomareilta kylmää kyytiä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.

Tanssilattialle kolmantena parina astelivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tähtiopettajansa Sami Heleniuksen kanssa. Kaksikon tanssina oli samba ja sen taustalla kuultiin versiointi Alman kappaleesta Starlight.

Tuomarit ottivat heti tiukan linjan ja huomauttivat varoivaisesti puutteista tanssissa.

– Oli kuplivuutta ja avointa suhtautumista tähän tanssilajiin. Nyt kannattaa miettiä, miten saadaan kullekin tanssilajille ominainen rytmiikka, Jukka Haapalainen sanoi.

– Kristiinalta löytyy hyvin joustoa polvista ja loit vaikutelman, että tykkäät tanssia, Jorma Uotinen kannusti.

Pari sai ensimmäisestä livevedostaan vain 12 pistettä.