Tämä tanssipari sai TTK-tuomareilta kylmää kyytiä

4:05imgKatso videolta Kristiinan ja Samin ensimmäinen tanssi!
Julkaistu 39 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Kristiina Mäkelä sai TTK-tuomareilta kylmää kyytiä. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

Tanssilattialle kolmantena parina astelivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tähtiopettajansa Sami Heleniuksen kanssa. Kaksikon tanssina oli samba ja sen taustalla kuultiin versiointi Alman kappaleesta Starlight.

Lue lisää: Nämä julkkikset saapuvat seuraamaan ensimmäistä TTK-lähetystä – MTV Uutiset punaiselle matolla

Tuomarit ottivat heti tiukan linjan ja huomauttivat varoivaisesti puutteista tanssissa. 

– Oli kuplivuutta ja avointa suhtautumista tähän tanssilajiin. Nyt kannattaa miettiä, miten saadaan kullekin tanssilajille ominainen rytmiikka, Jukka Haapalainen sanoi. 

Kristiinalta löytyy hyvin joustoa polvista ja loit vaikutelman, että tykkäät tanssia, Jorma Uotinen kannusti.

Pari sai ensimmäisestä livevedostaan vain 12 pistettä. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

Lisää aiheesta:

Mira Luoti hurmasi TTK-tuomarit: "Eihän tässä ole mitään järkeä!"Näin tubettaja Lakko avasi TTK-kauden – Jorma Uotinen: "Kisa tärähti käyntiin!"Helena Ahti-Hallberg painotti erityisesti yhtä seikkaa Alma Hätöselle: "Se tulee auttamaan sinua"Radiojuontaja Jenni Poikelus taipui tyrmäävään tangoon – Jorma Uotinen tyytyväisenä: "Varsin vakuuttava aloitus"Kristiina Haltulle murskakritiikkiä – Helena Ahti-Hallberg jyrkkänä parin esityksestä: "Oikeastaan harmitti koko tanssin ajan"Mikä rokkimimmi! Minna Parikka pyörähteli parketilla tulisessa nahka-asussa – tuomarit tylyinä: "Vielä ei lämmennyt"
Tanssii Tähtien KanssaKristiina MäkeläSami HeleniusTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Tanssii Tähtien Kanssa