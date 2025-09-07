Tämä tanssipari sai TTK-tuomareilta kylmää kyytiä

Kristiina Mäkelä sai TTK-tuomareilta kylmää kyytiä.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.
Tanssilattialle kolmantena parina astelivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tähtiopettajansa Sami Heleniuksen kanssa. Kaksikon tanssina oli samba ja sen taustalla kuultiin versiointi Alman kappaleesta Starlight.
Lue lisää: Nämä julkkikset saapuvat seuraamaan ensimmäistä TTK-lähetystä – MTV Uutiset punaiselle matolla
Tuomarit ottivat heti tiukan linjan ja huomauttivat varoivaisesti puutteista tanssissa.
– Oli kuplivuutta ja avointa suhtautumista tähän tanssilajiin. Nyt kannattaa miettiä, miten saadaan kullekin tanssilajille ominainen rytmiikka, Jukka Haapalainen sanoi.
– Kristiinalta löytyy hyvin joustoa polvista ja loit vaikutelman, että tykkäät tanssia, Jorma Uotinen kannusti.
Pari sai ensimmäisestä livevedostaan vain 12 pistettä.