Tämä sikailu sai Peter Forsberg raivoamaan suorassa lähetyksessä – tuomarikin myönsi virheen

– Se on maila, joka osuu suuhun. Kuvista näkyy, että se on poikittainen maila, joka osuu naamaan. Se on aiemmin ollut viiden minuutin jäähy. Ajattelin, että hitto, nyt tulee viisi minuuttia alivoimaa. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut, Hammarlund sanoi Aftonbladetille.